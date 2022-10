Modification d’une disposition du code de procédure pénale: Les députes donnent le pouvoir au Président de la République de suspendre des peines de prison

Vues : 2

Des députés levant la main lors du vote

En session extraordinaire à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté ce mardi 4 octobre 2022, à l’unanimité la loi 2022 19 portant modification et complémentant la loi portant Code de procédure pénale. En effet, ce projet de loi a été transmis à l’Assemblée par le gouvernement après la prise d’un décret en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 21 septembre 2022. Pour le gouvernement, cette loi vise à conférer au président de la République, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Et ce, après l’avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Dans les dispositions du projet de loi, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine. Cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée et ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois. « Aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle » a précisé le compte rendu du Conseil des ministres. Le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine. Ceci, selon les dispositions du code de procédure pénale ». Le gouvernement dans sa proposition a fait savoir que lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue.

Alban Tchalla