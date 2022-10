Coopération bénino-biélorusse : Loukachenko reçoit les lettres de créance de l’Ambassadeur  Okounlola

Vues : 2

Akambi André Okounlola-Biaou, Ambassadeur du Bénin près la Biélorussie en plus de ses fonctions d’Ambassadeur de la Russie depuis quelques mois, a présenté, le vendredi 30 septembre 2022 dernier, au Palais présidentiel de la République à Minsk, à Alexandre Loukachenko, Président de la République de la Biélorussie, ses lettres de créance. Ceci dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la République du Bénin et la République de la Biélorussie. À l’occasion, le Président Loukachenko a formulé le souhait d’un resserrement des liens avec le Bénin dans les domaines économique, commercial, scientifique et de l’agriculture à travers un transfert de compétences et d’expériences. Pour l’Ambassadeur Akambi André Okounlola-Biaou, le Bénin a beaucoup à gagner avec la Biélorussie. Il s’engage à travailler efficacement pour réchauffer l’axe Cotonou – Minsk.

Akambi André Okounlola-Biaou a bénéficié de la confiance du Chef de l’État Patrice Talon par sa nomination en Conseil des ministres le 8 septembre 2021 en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie avec compétences sur la Biélorussie, l’Arménie, le Tadjikistan, le Tourkministan, le Khirguizie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et la Moldavie. Une décision pour dynamiser la coopération entre le Bénin et ces pays.

Christian Tchanou