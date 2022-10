Amical international/Pré-saison: As Cotonou accroche As Vita Club

Vues : 2

Ferdinand Djokoui très suivi par un défenseur du Vita club

Ce que vous devriez savoir : As Cotonou du Bénin et As Vita Club ont jaugé leur niveau le mardi 4 octobre 2022. C’est à travers un match test ayant opposé les deux formations au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et à l’arrivée, aucune d’elle n’a pu s’imposer à l’autre (1-1). En effet, le club béninois qui s’active pour le prochain championnat Ligue Pro est à la recherche de cohésion pour son nouvel effectif. Ce que les joueurs ont essayé de faire voir dans ce match. D’abord sur le plan défensif, Chaona Chamouss Dine et ses coéquipiers dans un bon regroupement ont empêché les joueurs du club congolais, bien que dominateurs en termes de possession de balle, de se procurer de situations dangereuses. Surtout en première période, où les poulains de Pascal Grosbois ont fait preuve d’un respect scrupuleux des consignes à eux données. Avec pour option “repousser les assauts des adversaires”, ils sont parvenus à ouvrir le score sur une frappe sèche de Ferdinand Djokoui, à la 21e minute. Un score qu’ils ont conservé jusqu’à la pause. Du retour des vestiaires, les joueurs de la Cnss ont maintenu la cadence et se sont mêmes procurés des occasions qu’ils n’ont pas concrétisé. Mais comme au football, une erreur et tu le paies cache, l’équipe cotonoise en a appris à ses dépens. À la 81e minute, le gardien de but des jaunes et noirs manque de fermeté dans sa prise aérienne. Et l’attaquant du Vita Club, Etekiama Agiti, en a profité pour ramener les deux équipes à égalité. 1-1. C’est sur ce score que les deux équipes se séparent.

Ce que disent les acteurs: Au vue du score, il y a de quoi se satisfaire comprend-t-on des déclarations des deux entraîneurs. Raoul Shungu, entraîneur du Vita Club a salué la qualité du jeu proposé par les Cotonois. «Nous sommes à la veille d’un match important. On avait besoin d’une équipe pour nous mettre en difficulté et l’As Cotonou l’a fait. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes pour nous permettre de trouver des solutions. Surtout que c’est un match de fixation pour nous», a déclaré le technicien congolais qui ajoute «As Cotonou est une équipe qui ambitieuse et qui a de l’avenir». Pour le directeur sportif de As Cotonou, c’est un bon résultat. Surtout que As Vita Club fait partie des grandes équipes du continent. «On s’attendait à une grosse équipe bien organisée match. Quand ils ont mis leur équipe type pratiquement en 2e mi-temps, on a eu de grosses difficultés. C’est une équipe mature, très athlétique. Donc je suis très content de notre équipe parce qu’on a bien rivalisé», a laissé entendre le Directeur sportif qui regrette l’égalisation. «On commet une grosse erreur qui nous a coûté un but. A ce niveau-là, les erreurs on les paie cash. Donc, il faut faire des matchs et arriver à réduire ces erreurs. Aujourd’hui, on a fait zéro erreur en première partie et c’était bien», a précisé Pascal Grosbois qui se dit satisfaire de l’état d’esprit de ses joueurs. Chaona Chamouss Dine a pour sa part félicité ses partenaires qui ont malgré le peu de temps de travail fait preuve de cohésion. «Nous sommes un effectif renouvelé à plus de 80%. On a essayé de nous entendre au mieux. Et on espère vite trouver la cohésion nécessaire pour donner une bonne suite au projet du club cette année», a confié le milieu de terrain international béninois.

Par ailleurs : As Cotonou est l’équipe professionnelle de l’association sportive de Cotonou que la Cnss, à travers sa société sportive, Cnss sport opère. Ceci depuis deux ans. Et l’équipe a, à chaque saison, franchi l’étape de la Ligue Pro. Cette saison, la volonté est d’aller tutoyer le sommet de la Super Ligue Pro et il se remarque l’effectif est en construction pour. Car, Bachir Abdou et son équipe n’entendent pas faire les choses à moitié. Ce qui suppose que l’équipe sera dans les meilleures conditions pour aborder cette saison.

Anselme Houénoukpo