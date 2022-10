Journée de réflexion à la FSS à Cotonou: Les photographes soucieux de l’avenir de leur métier

Vues : 1

Le métier de prise de vue est devenu un fonds de commerce aux amateurs qui n’ont reçu aucune formation professionnelle. Pour remédier à ce problème et redonner de la valeur à ce métier, plus de 400 photographes venus de tous les départements du Bénin ont pris part à une séance de réflexion sur les enjeux du métier de photographe. « La revalorisation du métier de la photographie », c’est autour de ce thème qu’ils se sont réunis le jeudi 29 septembre à la Faculté des Sciences et de la Santé de Cotonou. Cette journée de réflexion a connu le soutien de deux ministères dont celui de Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’emploi de Modeste Kérékou représenté par le Directeur de l’artisanat Sinkeni N’dah Robert, et celui du Tourisme, de la Culture et des Arts de Jean Michel Abimbola représenté par la Conseillère Technique Carole Borna. Les deux autorités ont chacun dans leur allocution appréciée l’initiative qui reflète un pan dans le système de la réforme que prône le gouvernement du Patrice Talon. Les deux représentants ont promis mettre à la disposition des photographes professionnels, des moyens pour que les lois juridiques soient respectées pour aboutir à un bon résultat pour une bonne application.

Les photographes professionnels se sont regroupés en 4 commissions pour travailler afin d’obtenir des résultats prometteurs au terme de la journée. Malgré la division qui est née au sein de ce corps de métier et qui a connu l’existence de 2 confédérations le comité national de 9 membres dirigé par son président Omer Guédou a reçu l’aval des 2 ailes pour l’organisation de cette Journée de Réflexion qui s’est bien déroulée à la satisfaction de tout le monde.

Assise Agossa