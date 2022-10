Tournoi des Institutions de la Fonction publique : L’édition 2022 sacre le Maep

Vues : 2

Les joueurs du ministère de l’agriculture célébrant leur sacre

Organisée par le ministère des Sports à travers la direction du sport et de la formation sportive, l’édition 2022 du Tournoi des institutions de la fonction publique (Tifop) a pris fin le samedi 1er octobre, au Stade René Pleven d’Akpakpa. Ceci par le succès de l’équipe du ministère de l’agriculture, de l’élevage de et de la pêche (Maep). En effet, au terme d’une finale riche en spectacle et âprement disputée, les protégés du ministre Gaston Dossouhoui sont ceux qui ont soulevé le trophée au détriment de ceux du Ministre Fortunet Alain Nouatin, l’équipe du Ministère de la Défense Nationale. Après un score de parité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont dû recourir à la séance des tirs aux buts pour se départager. Dans l’exercice, les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs se sont montrés les plus adroits. Ils ont inscrits 4 tirs contre 1 pour leurs adversaires. Ainsi, l’équipe du ministère de l’agriculture, outre le géant trophée, part avec un jeu de maillots, des médailles, des ballons et une enveloppe financière. L’équipe du ministère de la Défense Nationale pour sa part, a eu un trophée (moins géant), un jeu de maillots, des médailles, des ballons et une enveloppe financière. Pour cette édition de ce tournoi démarré le 13 Août 2022 avec 12 équipes sous le leadership de Oswald Homeky, la Direction du Sport et de la Formation Sportive (Dsfs), dirigée par Okry Nonvignon a retenu deux disciplines, le Handball et le Football chez les hommes et les dames. L’objectif de ce tournoi est de promouvoir la pratique du sport dans l’administration publique en vue du maintien du corps en bonne santé pour l’efficacité de l’agent dans son service.

Anselme HOUENOUKPO