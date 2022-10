Pour le développement des services sociaux de base: Le VP CCT-UEMOA Luc Atrokpo sollicite l’appui du Qatar

Vues : 2

Chaleureuse poignée de mains entre Luc Atrokpo et Jaber Jarallah Masoud Al-Meri

A la tête d’une délégation du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (CCT-UEMOA) dont il est le Premier Vice-président, le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) Luc Sètondji Atrokpo, a été reçu en audience le vendredi 30 septembre 2022 à Abidjan par l’Ambassadeur du Qatar près la Côte d’Ivoire, Jaber Jarallah Masoud Al-Meri. L’objectif de ce déplacement qui entre dans le cadre d’une mission de plaidoyer organisée par le CCT-UEMOA, est de présenter au diplomate qatari, des projets d’appuis aux services sociaux de base dans les domains de l’hydraulique, l’assainissement, les services marchands et autres. Un appui qui interviendra dans les zones transfrontalières Niger-Burkina Faso, Mali-Côte d’Ivoire-Burkina qui ont déjà fait l’objet de négociations avec l’Ong Qatar Charity à Ouagadougou. Une sollicitation saluée par le qatari. Séduit par la présentation du Premier Vice-président du CCT-UEMOA Luc Sètondji Atrokpo, l’Ambassadeur du Qatar a manifesté son entière disponibilité à soutenir, au-delà des initiatives en cours avec Qatar Charity, une démarche d’accréditation de l’UEMOA auprès de Qatar Fund For Developpement (Fonds du Qatar pour le développement (QFFD)) pour le financement de plusieurs autres projets. Une parfait collaboration donc entre le CCT-UEMOA et le Qatar, sous le leadership de son Vice-président, Luc Sètondji Atrokpo.

Rastel Dan