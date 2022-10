Législatives 2023: La France satisfaite  de l’inclusion des personnes vulnérables  

Vues : 2

L’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy

Le bon déroulement du scrutin de janvier 2023 au Bénin préoccupe plusieurs pays du monde. Après les Etats Unis, la France a également livré ses attentes par rapport à ces législatives prochaines. A cet effet, elle souhaite que ces joutes soient « transparentes, libres et le plus inclusif possible ». C’est ce qu’a laissé entendre l’invité du club presse “Café média plus”, l’ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy le vendredi 30 septembre 2022. Portant la voix de l’Elysée, le diplomate français a souhaité que le scrutin du 08 janvier 2023 soit exempt d’irrégularités en soulignant que des dialogues sont organisés avec plusieurs associations qui se proposent d’avoir des missions d’observation dans les pays lors des moments de vote. « Ce serait un réflexe colonial que beaucoup nous reprocherait si on se mettait à dire à chaque pays que leur élection n’a pas été inclusive », a-t-il déclaré en notifiant que la France ne devrait pas avoir son mot à dire à tous les pays sur la manière dont ils doivent conduire les élections. L’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy s’est réjoui de la nouvelle publication de la liste électorale informatisée provisoire pour permettre aux personnes de vérifier si leur nom est bien indiqué dans les listes. Dans son intervention, l’autorité a réitéré le soutien de la France dans le processus électoral en cours qui inclut les personnes vulnérables. Il précise néanmoins que l’accompagnement de la France n’empiétera pas sur les prérogatives des Béninois à qui incombe la conduite du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats. « Ce n’est pas à la France de dire si les élections ont été transparentes ou non. Nous espérons que les élections seront libres et transparente», a laissé entendre l’ambassadeur Marc Vizy.

Assise Agossa