Balle au Tambourin : Après une participation surprenante, l’équipe béninoise rentre fière

Photo de famille des joueurs

Ce que vous devriez savoir : Les joueurs de la balle au tambourin sont rentrés au bercail le jeudi 29 septembre 2022. De retour de la 25e édition du tournoi international du jeu de balle au Tambourin et de la 16e édition du mondial du sport Tambourin, les protégés du président ThomasToussou-Dan sont revenus avec 2 trophées notamment celui du 7e sur 12 pays et du 9e sur 18 équipes. Ils ont été accueillis par plusieurs férus et pratiquants de la discipline à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun.

Ce que disent le président et le capitaine : «C’est une fierté pour nous de retrouver notre terre natale les bras chargés de distinction après notre participation à une compétition à l’international à Marseille », s’est d’abord réjoui le président de la fédération Thomas Toussou-Dan avant de préciser «nous avons créé la surprise. Le Bénin était la révélation de ces deux compétitions et nous en sommes fiers». «Je dois féliciter les joueurs pour cette prouesse. Dites-vous qu’après notre victoire sur le TPCM, l’une des grandes formations engagées dans le tournoi, toute la ville était informée avant qu’on ne quitte le terrain. C’était formidable», insiste le président qui ajoute que le travail de la promotion et de la vulgarisation de la discipline et surtout de préparation des joueurs doit continuer pour de victoire certaine. Ronel Abo, capitaine de l’équipe nationale de la balle au Tambourin du Bénin a confié que cette première participation était un apprentissage heureux. «Nous avions un objectif qui n’a pas été atteint totalement. Mais on se sent fier, mes coéquipiers et moi, d’avoir présenté un bon visage lors des matchs», a-t-il laissé entendre tout en remerciant ses partenaires et les responsables de la fédération pour avoir pris les dispositions idoines pour qu’on soit de cette expédition. «Nous avons acquis de l’expérience et nous sommes prêts à continuer sur cette lancée», va ajouter Ronel Abo. Outre les trophées, la délégation a également profité pour négocier la tenue des activités au Bénin. Ainsi, elle rentre avec des projets de formation et aussi de l’organisation de l’international du Tambourin au Bénin en 2023 qui connaîtra la présence d’au moins 10 pays. «Nous avons obtenu beaucoup de choses au cours de cette expédition. Nous avons décroché une série de formations pour les formateurs, les éducateurs et les journalistes en décembre prochain. Notre équipe va également participer à la coupe du monde en salle en Italie, en février 2023. Pour finir, on aura l’international du Bénin qui se tiendra en avril 2023», a souligné le président Thomas Toussou-Dan.

Par ailleurs : Le Bénin a livré 4 matches officiels avec deux victoires et deux défaites. Face aux Pennes Mirabeau, le Bénin a perdu (6-8) puis (3-8) face à Balaluc. Les deux victoires du Bénin sont face à Notre Dame de France (8-6) et (8-2) face à la deuxième équipe de Pennes Mirabeau TCPM. Au classement général, le Bénin a occupé la 7e place sur les 12 pays participants à la 25e édition du tournoi international du jeu de balle au Tambourin et la 9e place sur les 18 équipes participantes à la 16e édition du mondial du sport Tambourin. Ces différentes places ont été sanctionnées par des trophées qui montrent que le Bénin fait son petit bonhomme de chemin dans cette discipline sportive.

Anselme Houénoukpo