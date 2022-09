Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de wushu : Plébiscite pour le président Patrice Komenan

Vues : 1

Le présidium à l’ouverture de l’AG élective

De quoi s’agit-il : Patrice Komenan ne quittera pas de sitôt la barque wushu du Bénin. C’est ce qu’ont décidé les membres de cette famille sportive qui étaient en assemblée générale élective, le jeudi 29 septembre 2022. A ce rendez-vous qui consacre le renouvellement des instances du comité exécutif de la cette fédération, les délégués ont dit à l’unanimité oui à la reconduction du président sortant. En effet, lors de ces assises qui ont eu lieu au siège du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), ils ont plébiscité Patrice Komenan, seul candidat à sa succession. Sur les 20 suffrages exprimés, le grand maitre Komenan a récolté la totalité pour conduire la fédération pour les 4 prochaines années. Elu, il est à la tête d’un comité de 11 membres qui ont aussi bénéficié de l’accord des délégués à plus de 95%. Si Rufin Régis Bahini prend le poste de premier vice-président, Félix Sohoundé Pépéripé quant à lui rend celui du 2e vice-président. Christ Baruncio est élu secrétaire général. Au poste de trésorier général, les délégués ont décidé de continuer par faire confiance à David Atayi Guèdégbé.

Que disent les autorités : Après sa réélection, Patrice Komenan a remercié tous les délégués pour le renouvellement de la confiance. «C’est une confiance renouvelée que je salue à sa juste valeur. Nous avons travaillé pour le développement de la discipline dans notre pays. Nous sommes aujourd’hui à la croisée de chemin et demandons que tous se joignent à nous pour qu’on rende encore plus grande notre famille», a déclaré le président Patrice Komenan. Il fait ainsi part de l’ouverture de la famille du wushu à toutes les béninoises et tous les béninois. «Merci à tous d’avoir participé à cette célébration d’art martial chez nous», a-t-il conclu. Dans son rapport moral, le président tout en remerciant ses collaborateurs les a invité à poursuivre le travail avec la même détermination et le même engagement. Il n’a pas manqué de reconnaître l’accompagnement des hommes des médias qui a aussi magnifié. Fernando Hessou, secrétaire général du Cnos Ben a félicité les nouveaux responsables avant de souhaiter que la nouvelle équipe finalisé le plan stratégique de développement de la discipline horizon 2022-2030. Il se réjouit de l’ouverture annoncée par le président Komenan et appelle à son tour, les associations désireuses et régulièrement constituées d’accepter la main tendue et de se joindre à la barque.

Par ailleurs : C’est le directeur du sport d’élite (Dse), Bonaventure Coffi Codjia qui a présidé l’ouverture de cette assemblée.

Anselme Houénoukpo