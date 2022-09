Admis en France pour son check-up sanitaire: L’ex président Nicéphore Soglo opéré avec succès rentre au pays

Vues : 1

Récemment en voyage en France, l’ancien président, Nicéphore Soglo est rentré à Cotonou après une intervention chirurgicale. En effet, le président Soglo a été aperçu en août dernier lors des festivités de la fête nationale auxquelles, il a tenu participer malgré ses problèmes de santé. A la fin de la commémoration de ces 62 ans d’indépendance, il s’est retourné à Paris pour poursuivre ses examens de soins médicaux. Au terme de cette opération chirurgicale, l’ancien chef d’Etat est rentré hier convalescent et doit donc continuer à suivre les prescriptions du corps médical pour être guéri de son mal. L’opération a été faite par des spécialistes agrées à l’hôpital américain en France. Après le succès de ladite opération, il est rentré à Cotonou par le vol Air France suite à l’échec de son arrivée le samedi du fait de la perturbation des vols par la grève des travailleurs de l’ASECNA. A sa descente, le président Soglo a été accueilli saint et sauve à l’aéroport par les membres de son cabinet et ceux de sa famille. Ils se sont réjouis de ce que le président a tenu avec courage dans cette opération. Et prient que Dieu lui accorde de longévité avec ce traitement pour qu’il continue à vivre longtemps.

Alban Tchalla