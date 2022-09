Pour la décrispation sociale et politique: Azanaï demande la libération de Aïvo et Madougou

Vues : 2

Candide Azanaï, président de Restaurer l’Espoir

« Ils sont des otages politiques », selon Candide Azannaï

A l’occasion de la conférence des cadres du parti Restaurer l’espoir, l’ex-ministre Candide Azannaï s’est prononcé sur l’emprisonnement de certains acteurs politiques notamment Reckya Madougou et Joël Aïvo. Dans sa déclaration, l’opposant a affirmé que « le peuple est injustement contraint à la résignation du silence » et exige la libération des prisonniers personnes en prison.

Qu’est-ce qui est important : « Dire que ces personnes sont des terroristes ? Non, quel désastre ! La République ne trouve pas cela sérieux », a-t-il réagi le président du parti Restaurer l’Espoir Candide Azannaï. Spécifiquement pour ces deux cas, le président Candide Azannaï pense qu’ils sont des otages politiques et non des prisonniers politiques. « Ils sont des otages politiques et non des prisonniers politiques. Le peuple est injustement contraint à la résignation du silence », a-t-il dit. Pour lui, son rôle est d’alerter contre le piège du pouvoir. Au-delà de tout ce qu’on peut reprocher en terme d’erreur stratégique, tactique, de manque d’inexpériences dans la hiérarchisation des séquences de batailles politiques, du timing des ambitions politiques et même des compagnies et de certaines proximités politiques, il se demande ce qu’on peut encore reprocher à Madougou et Aïvo. Il a dit vouloir exprimer sa compassion et sa solidarité à Sébastien Adjavon, Atao Hinnouho, Komi Koutché, Lehady Soglo, Valentin Djènontin, Amissétou Affo-Djobo qui aurait été scandés, de son point de vue par le pouvoir. « Au-delà de la compassion et de la solidarité à ces victimes, c’est pour convoquer dans vos réflexions la question de la décrispation politique et sociale. Au Parti Restaurer l’Espoir (RE) et pour la Résistance Nationale, le seul chemin de paix est la libération sans condition de ces otages », a déclaré l’opposant. Le parti Restaurer l’espoir appelle aussi à la tenue d’un dialogue politique inclusif. Dans son allocution, l’ex-ministre a dénoncé le pouvoir, qu’il responsabilise avoir affaibli les partis politiques dans le but d’imposer une pensée unique. « Est-ce cela la réforme du système partisan et du système électoral ? C’était ça ? », s’interroge-t-il.

Entre les lignes : Selon ses dires, la paix doit être pour tous et non une coercition pour les victimes et un moyen de chantage pour les bourreaux des libertés, de la démocratie, de l’Etat de droit et du pluralisme humain et politique. « Nous devons réitérer notre soutien à toutes ces personnes victimes ainsi qu’à leurs proches », ajoute le président de Restaurer l’espoir. « La seule compagnie fiable dans une lutte de résistance contre toute dictature est le peuple. Dans une lutte de résistance, l’arme fatale contre le dictateur est le peuple. Allons vers le peuple », a-t-il invité. À ceux qui doutent de l’issue de leur résistance, il recommande de croire en la puissance du discours de sensibilisation, d’organisation et de mobilisation des larges masses populaires. « Vous devez être fiers de vous-mêmes et de votre combat qui est propre, pur et qui fait de notre creuset politique l’une des rares formations politiques véritablement intègres et libres en pensée et en acte, a dit l’ex-ministre Azanaï. Il invite ses militants à plus d’engagement puisque le peuple a besoin d’eux. « Le peuple a besoin de nous, de l’éclairage de notre expérience, de l’efficacité de nos réseaux, de la clarté du discours que porte notre Parti. J’ai l’assurance que la Conférence des Cadres de notre Parti ne ménagera aucun effort pour continuer son rôle de veille intellectuelle et théorique de nos militants, de nos instances de décision afin de contribuer davantage à nous prémunir contre les manipulations », conclut-il.

Alban Tchalla