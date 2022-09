Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles : Abimbola dévoile le combat et les ambitions du Bénin

Vues : 1

Le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola

Le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Babalola Jean-Michel Abimbola a présenté ce jeudi 29 septembre 2022, à Mexique, la politique du gouvernement béninois dans la promotion et la protection du patrimoine culturel au service de l’économie culturelle. C’était à l’occasion de la Conférence mondiale organisée par l’Unesco sur les politiques culturelles et le développement durable (Mondiacult 2022) et qui se tient du 28 au 30 septembre 2022 à Mexique.

De quoi s’agit-il : Le Ministre du tourisme, Jean-Michel Abimbola est allé vendre encore une fois les avancées notables de la promotion et la protection de la culture béninoise à l’étranger. Invité pour le deuxième panel au milieu de ses pairs de l’Albanie, de l’Equateur, des Philippines, de la Tanzanie, de Yemen, le Ministre béninois en charge de la culture a dévoilé devant ses pairs le combat du gouvernement du Président Patrice Talon pour le droit culturel des peuples et le patrimoine culturel au service de l’économie. Ce qui se remarque par le retour au Bénin en novembre 2021, de 26 trésors royaux pillés lors des guerres coloniales.

Que dit le ministre : La restitution aux peuples, de leurs biens culturels témoins de leur histoire et de leur grandeur a été la question sur laquelle s’est focalisée l’intervention du ministre Jean-Michel Abimbola. « Les pillages et le trafic illicite de biens culturels sont préjudiciables à la dignité des peuples et réduisent les marges de manœuvre du progrès social et économique. C’est là la pertinence de notre combat pour le droit culturel des peuples qui passe par la préservation et la conservation du patrimoine culturel, trame de la nouvelle politique culturelle du Bénin » a-t-il souligné. Il poursuit que cette décision de reprendre, de préserver et de conserver le patrimoine culturel béninois s’inscrit en droite ligne des dispositions des instruments internationaux tels que les Conventions 2005 et 1970 de l’Unesco et la Convention d’Unidroit. A l’entendre, c’est dans cette logique que le Bénin a voté la loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin qui comporte d’importantes mesures pour faire face aux nouveaux défis, avec à la clé le renforcement du cadre institutionnel de gestion du secteur muséal et patrimonial et la création de la Réunion des Musées Publics.

Quelle est l’ambition du gouvernement : Pour le ministre Abimbola, la restitution par la France de 26 trésors royaux a été le premier facteur illustratif de la cohérence entre la stratégie de développement du Bénin et les dispositions des instruments internationaux de l’UNESCO. Il a lors de son intervention mis un accent sur l’ambition de l’Exécutif béninois de faire de la culture et du tourisme une véritable filière de développement économique, créatrice de richesses et d’emplois, et de rayonnement à l’international, à partir de son riche potentiel culturel et touristique. Le ministre Jean-Michel Abimbola a partagé avec la communauté mondiale réunie à Mexique, le secret du succès de cette restitution historique, notamment toute l’énergie déployée par le Gouvernement du Président Patrice Talon sans occulter ses retombées pour le pays. L’autorité a pour finir, salué l’accompagnement permanent de l’UNESCO à travers l’organisation des cadres de réflexion et d’échanges à l’instar de MONDIACULT 2022. Elle offre ainsi, a-t-il argumenté, l’occasion d’inscrire la préservation du patrimoine culturel et la restitution ou le retour des biens culturels, au rang des grandes priorités à l’horizon 2030.

Par ailleurs : Les activités de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable « MONDIACULT 2022 » ont démarré le mardi 28 septembre 2022 et dureront trois jours, avec la participation de l’État du Qatar et un grand nombre de ministres et des représentants des ministères de la culture du monde entier. Cette conférence vise à orienter l’avenir des politiques culturelles, et à mettre à l’étude les différents points de vue sur le rôle central de la culture en tant que motif du développement durable. De même elle ambitionne de faire reconnaître la diversité culturelle, de promouvoir le pluralisme, de consolider la paix entre les sociétés, et de faire de la culture un moyen pour parvenir à la paix et à la prospérité.

Assise Agossa