Trésors royaux : Le ministre Abimbola inspecte le musée en construction à Abomey

Le ministre et sa délégation en visite sur le chantier

Pour s’assurer de l’évolution du chantier en cours de construction pour accueillir les trésors royaux, le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a effectué une descente à Abomey en fin de semaine écoulée. Pendant la visite, le ministre a fait le tour des différents chantiers ouverts dans le cadre de la reconstruction à l’identique du site des palais royaux d’Abomey. L’autorité est allée d’abord au palais royal où elle a été chaleureusement accueillie avant de prendre la destination de l’hôtel de ville d’Abomey pour une séance de travail avec l’autorité communale. Le Ministre Abimbola et sa délégation ont ensuite inspecté les coins et recoins de chaque infrastructure en cours de construction sur les chantiers visités. Toutes les questions relatives à la qualité et à l’évolution des chantiers ont été évoquées et passées aux cribles entre les membres de la délégation et les responsables en charge des travaux. Pendant la visite, le ministre Abimbola a rappelé à chaque étape, les exigences du Gouvernement après avoir insisté sur le respect des standards internationaux et les délais de réalisation des travaux. Les entrepreneurs désormais en hommes avertis, ont promis travailler d’arrache-pied pour accompagner cette vision du Gouvernement. La construction de cette infrastructure dans la ville d’Abomey qui est la destination finale des trésors royaux restitués par la France est un projet qui tient à cœur au Chef de l’Etat et à tout son Gouvernement. Ceci, dans un contexte où la réappropriation culturelle et la révélation des talents artistiques restent deux facteurs importants au cœur du développement socio-économique du Bénin. Il faut souligner que le ministre était accompagné d’une délégation composée entre autres de certains hauts fonctionnaires de son cabinet ministériel, du Directeur de l’Agence française de développement (AFD), du Directeur général et des cadres de l’Agence nationale en charge de la promotion des patrimoines (ANPT), du Directeur du patrimoine culturel et bien d’autres.

Assise Agossa