Préparatifs du scrutin législatif de 2023: Jacques Ayadji remobilise les militants Moele-Bénin du Zou

Jacques Ayadji accueilli avec enthousiasme par les militants

Une délégation du Bureau Politique National (BPN) du parti Moele-Bénin, avec à sa tête, le président Jacques Ayadji, a été reçue dans la 24ème circonscription électorale dans le département du Zou. C’était les 24 et 25 septembre 2022, à l’occasion d’une tournée politique, que les ténors du parti, sont allés rassurer leurs militants à la base.

Ce qu’il faut retenir : La délégation de Moele-Bénin a sillonné plusieurs localités des communes de Ouinhi, Zangnanado, Covè, Za-Kpota et Zogbodomey dans la 24ème circonscription. Les militants du Zou ont reçu les responsables au plus haut niveau pour savoir le mot d’ordre dans la perspective des prochaines élections législatives. Occasion pour le président Jacques Ayadji d’inviter les militants à porter les idéaux du parti partout et surtout pour les prochaines joutes électorales. Il avait à ses côtés, la première vice-présidente du parti, Léontine Michaï, la 2ème vice-présidente, Marie-Noëlle Paraïso et le Secrétaire général, Juste Agnoro.

Qu’est-ce qu’ils se sont dits : La nouvelle apportée aux militants, c’est de leur rassurer de la participation de Moele-Bénin aux législatives de 2023. Ils ont été aussi rassurés, de ce que toutes les dispositions sont prises. Le parti galvanise ses militants en proposant 1/5 de la rémunération de chaque député élu sur la liste de Moele-Bénin. Ce qui va servir à alimenter une caisse de promotion économique des femmes et de la jeunesse.

Que pensent les responsables : « J’ai entrepris de faire cette tournée dans tout le pays afin de libérer les militants et sympathisants de Moele-Bénin parce que nos adversaires politiques, font le tour du pays pour dire que Moele-Bénin ne sera pas présent aux législatives », a expliqué le président Jacques Ayadji. Egalement face aux rumeurs de la fusion du parti, il a déclaré que « c’est faux, archi-faux. Moele-Bénin ne fusionnera pas avec un autre parti politique. Nous serons présents aux élections législatives de 2023 avec les couleurs de notre logo ». Le président Ayadji a rassuré que l’offre de législature dénommée “Osons l’inclusion pour le Bénin inclusif”, que le parti propose, est déjà finalisée et prête à être divulguée. « Dans ce document, pour la première fois au Bénin, vous verrez un parti politique s’engager sur des points précis, sur des lois précises à prendre à l’Assemblée Nationale si le peuple béninois nous faisait confiance », a-t-il dit. À chaque étape de la tournée, le Président Jacques Ayadji et la délégation du BPN ont été reçus avec enthousiasme et ferveur par des milliers de militants. Ces derniers ont réaffirmé leur conviction dans les idéaux et valeurs prônés par Moele-Bénin. « Chers président et vice-présidentes, nous, militants du parti Moele-Bénin de la 24ème Circonscription électorale, d’ores-et-déjà, vous rassurons que vous avez le soutien indéfectible des populations de ladite circonscription. Nous vous confirmons également que nous avons déjà porté nos gangs pour que la victoire soit à nous lors des élections à venir », a souligné le Coordonnateur de la 24ème circonscription électorale de Moele-Bénin, Félix Lokossou. Cet engagement sera démontré sur le terrain en mouillant les maillots à la cause du parti. « Nous allons mouiller le maillot, travailler résolument la main dans la main pour que notre Parti soit victorieux lors des élections législatives de janvier 2023 », a-t-il ajouté.

Par ailleurs : Il faut dire que les responsables ont aussi réitéré leur détermination à travailler âprement pour permettre au parti de remporter au soir du 8 janvier 2023, une écrasante victoire dans la 24ème circonscription électorale.

Alban Tchalla