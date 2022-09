Gala des 100 Entreprises les plus Dynamiques: Le Cabinet Ecofie célèbre les 100 entreprises béninoises le 5 novembre prochain

Vues : 1

Djibril Barry, Président Directeur Général du Cabinet Eco Finance Entreprise (Ecofie)

Le Bénin, à l’instar du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso et de plusieurs autres pays de l’Afrique abrite la 18ème édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques le 5 novembre 2022. L’annonce a été faite par le cabinet Eco finance entreprise, initiateur de l’évènement, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 27 septembre 2022, à Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

De quoi s’agit-il : Promouvoir les régions économiques, les créateurs de richesse et la pérennité de leur développement tout en conduisant à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. Tel est l’objectif poursuivi par le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Organisé par le cabinet Ecofie, ce Gala est la preuve de l’excellence et les performances des entreprises béninoises. Cet évènement majeur et prestigieux mettra en lumière les entreprises béninoises qui brillent de par leur expertise et innovation, ainsi que les actions du gouvernement béninois, qui à travers la mise en œuvre des Plans d’Actions du Gouvernement (PAG), mettent en place un environnement favorable pour l’amélioration du climat des affaires et la politique de promotion des investissements. L’évènement impacte positivement les entreprises, par une mise en valeur de leurs performances et de leurs innovations au plan national et international et présente les pays africains comme des terres attractives regorgeant de véritables potentialités. L’édition 2022 de ce Gala se déroulera à Bénin Royal Hôtel, le 5 novembre prochain.

Entre les lignes : Les 100 meilleures entreprises béninoises les plus dynamiques seront sélectionnées suivant 4 critères : l’expertise de l’entreprise, sa capacité d’innovation, sa capacité de pénétration du marché et l’impact de ses activités sur l’économie.

Que disent les initiateurs : « Il est très important de célébrer les entreprises », a lancé le Président Directeur Général du Cabinet Eco Finance Entreprise (Ecofie), Djibril Barry à l’entame de cet entretien avec les professionnels des médias. Selon lui, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est un tremplin pour accompagner la promotion des entreprises et contribuer à les révéler à l’international afin de faire intervenir et d’exciter les investisseurs étrangers à investir au Bénin. « Nous lançons un signal fort aux investisseurs que l’Afrique est une terre d’investissements qui regorge assez de potentialités exploitables », a-t-il expliqué. A le croire, le Bénin a été choisi pour abriter cette 18ème édition afin de révéler les actions du Président Patrice Talon dans la stabilisation de l’environnement des affaires au Bénin. Il a pour finir, fait un bref résumé des activités du cabinet Ecofie, ses services ainsi que son historique. A sa suite, le Directeur de protocole du cabinet Ecofie, Jean-Pierre Afassinou a présenté l’importance de ce Gala. A l’entendre, « c’est un moment de marketing au niveau national qu’international mais aussi une occasion de promouvoir la destination du Bénin ». Selon lui, le Gala des 100 entreprises dynamiques est une occasion pour les entreprises de communiquer sur leur expertise et renforcer la confiance de leurs clients. Il a ajouté que le prestige et la notoriété du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin font la grandeur des entreprises sélectionnées.

Par ailleurs: Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a été créé en 2012. Il est organisé pour la première fois au Sénégal, dans le but de permettre à l’Afrique de mettre en avant les entreprises qui contribuent à bâtir une économie africaine forte, de stimuler la compétitivité, un climat propice pour les investissements et donc rassurer les investisseurs nationaux et étrangers. Il se veut être une plateforme qui permet aux entreprises, aux hommes et aux femmes d’affaires, ainsi qu’à diverses institutions publiques de s’associer sous la bannière d’un événement crédible avec pour ambition d’œuvrer pour la promotion du développement et de la croissance des secteurs économiques du continent. Cent lauréats sont récompensés à chaque édition pour leur rôle dans l’attraction et la facilitation des initiatives innovantes, et pour leurs efforts en vue de l’optimisation de leur impact économique, social et environnemental. Ils deviennent très actifs dans le processus d’élaboration des politiques visant à attirer les investissements étrangers vers l’Afrique. Première initiative d’une telle ampleur, le Gala des 100 entreprises est devenu un outil important dans la promotion et la visibilité des entreprises à travers l’Afrique afin de mettre en valeur les initiatives particulièrement significatives de la performance économique.

Assise Agossa