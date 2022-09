Réhabilitation d’un module de classes à l’Epp Hinmadou: Le Rotary Club de Cotonou offre de meilleures conditions d’enseignement aux apprenants

Vues : 2

La présidente du Rotary Club de Cotonou entourée des apprenants et enseignants de l’EPP Hinmadou

Les enseignants et apprenants de l’Epp Hinmadou située dans la commune de Kpomassè bénéficient depuis le jeudi 22 septembre dernier, d’un module de classes entièrement réhabilité par le Rotary Club de Cotonou.

De quoi s’agit-il : C’est dans un module de classes entièrement relooké que les enseignants de l’Epp Hinmadou, située à 60km de Cotonou et plus précisément dans la commune de Kpomassè, dispensent désormais les cours aux apprenants. La toiture autrefois délabrée et éventrée favorable à l’inondation des classes en saison de pluies est remplacée par une nouvelle, assez résistante. Il en est de même pour la charpente, véritable nid d’oiseaux et d’insectes qui a été reprise, les portes et fenêtres émaillées de toiles d’araignées et la forme dallage de ce module de trois salles de classe. Estimés à un coût global de 8.800.000FCFA, les travaux de réhabilitation de ce module de classes financés par le Rotary Club de Cotonou, visent à offrir un cadre adéquat d’apprentissage aux apprenants et enseignants pour une éducation de qualité. La remise officielle du module de classes s’est faite à l’occasion d’une cérémonie tenue le jeudi 22 septembre 2022.

Quelle action du Rotary Club : A la tête d’une délégation composée du vice-président, du président de la Commission Action du président de la Commission Image Publique et d’un membre du club, la présidente du Rotary Club de Cotonou, Me Bilikiss Assani Okoudjou, s’est ravie du bon déroulement des travaux de réhabilitation du module de classes. Elle a félicité le personnel enseignant de l’école qui n’a ménagé aucun effort dans le suivi des travaux et la livraison du joyau au début de la nouvelle rentrée des classes. Me Bilikiss Assani Okoudjou a exhorté les apprenants à redoubler d’effort au travail pour faire la fierté non seulement de leurs parents mais aussi de leurs enseignants.

Très contents de ce geste, les apprenants ont exprimé leur reconnaissance et gratitude aux donateurs à travers des chants et danses. Ils espèrent d’autres actions du Rotary Club de Cotonou pour le développement de l’Epp Hinmadou.

Par ailleurs : La cérémonie de remise du module de classes a été précédée d’une séance de travail avec les autorités administratives et locales de l’école ayant conduit à la signature du procès verbal de la remise du module de classes.

Rastel Dan