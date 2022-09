Journées FIFA mois de septembre/Double rencontres amicales: Les Écureuils du Bénin sans succès face à leurs adversaires

Vues : 2

De quoi s’agit-il : Dans le cadre des fenêtres FIFA, les Écureuils du Bénin seniors comme olympiques (U23) se sont testés. Et comme résultats, ni les A, ni les U23 n’ont réuni à obtenir un succès. Du côté des A, la bande du sélectionneur intérimaire, Moussa Latoundji a récolté deux défaites. La dernière en date est celle concédée le mardi 27 septembre devant le Madagascar. En effet, avec une entame de match ratée et une fébrilité tant en défense que du gardien de but, l’équipe a concédé l’ouverture du score. On jouait la 13e minute du jeu, quand sur un mauvais alignement de la défense et une absence de fermeté du gardien, l’attaquant malgache, Olivier T., retrouvé en plein surface de réparation a décroché une frappe qui passe sous Saturnin Allagbé. 1-0, les Écureuils du Bénin avec un Sessegnon égale à lui-même, doivent réagir. Et ils l’ont fait par le biais de Tosin Aiyegun qui ramène le score à égalité à la 18e minute. En seconde mi-temps, le Bénin va encaisser deux autres buts toujours sur erreur défensive précisément les 61e et 82e minutes. Des réalisations qui sont signées respectivement de Keny J. et Arnaldo N. Et c’est sur ce score de 3 buts à 1 que les deux formations se sont séparées. Cette défaite vient s’ajouter à celle concédée le samedi 24 septembre face à la Mauritanie (1-0) suite à une offrande de Saturnin Allagbé à l’attaquant mauritanien.

Par ailleurs : Du côté des U23 qui étaient eux aussi en test, ils n’ont pas pu éviter la défaite comme à leur premier essai devant les pharaons U23. Puisque pour leur premier face à face, les deux équipes ont coupé la poire en deux (0-0). Cette fois-ci, les poulains de Bruno Goudjo Adoula ont perdu 2-0 et quittent donc Alexandrie avec 0 but marqué en deux matchs. Une statistique à améliorer avant la double confrontation contre le Soudan qui va compter pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023.

Anselme HOUENOUKPO