Campagne de salubrité et de sensibilisation à Akpakpa : Sgds et des Lions clubs nettoient les abords de l’artère Sènandé-Avotrou

De quoi s’agit-il : Des clubs services présents au Bénin sont engagés pour le maintien de environnement sain. C’est le cas des Lions clubs et Leo clubs de la Zone 11 du district 403 A4 qui, le samedi 24 septembre 2022, ont organisé en collaboration avec la Sgds une campagne de salubrité à Akpakpa. Cette activité a consisté à débarrasser le tronçon Sènandé-Avotrou des déchets qui l’encombrent. En effet, armés de balais, de paniers, ces Lions et Léo, sous la coordination des Superviseurs Pierre DOSSA, Edouard Hounkponou et Précieux Behanzin, ont enlevé les sachets, les feuilles mortes des arbres, les feuilles à papier usés ainsi que les autres sortes de déchets laissés sur la voie et ses abords. Outre le piquetage, l’équipe mobilisée a également débouché les avaloirs. Pour réussir cette action de civisme, l’équipe a déployé une benne à ordures ménagères de la Sgds qui a servi à recueillir les déchets enlevés des tpc et des avaloirs. Les populations ont également été sensibilisées sur leur rôle crucial dans le maintien de leur environnement sain.

Que disent les participants : Serge Vidégla, président de la Zone 11 du C403 A4, a informé des raisons qui ont milité pour l’organisation de cette campagne de salubrité. «Nous avons fait de la sauvegarde de l’environnement une priorité au niveau de notre district. C’est pour cela nous avons décidé de nous retrouver aujourd’hui pour mener cette action entre Sènandé et Avotrou. Cela cadre parfaitement avec notre vision», a-t-il déclaré avant d’ajouter «cette activité nous a permis de constater l’incivisme de nos frères». «Une voie comme celle-ci ne devrait pas avoir beaucoup d’ordures comme nous en avons ramassé ce matin. Nous voulons donc inviter les usagers de ce tronçon comme ceux des autres routes du pays à ne plus jeter les déchets n’importe comment et n’importe où. Il faut qu’ils posent des actes de façon permanente pour préserver l’environnement. Car si nous n’avons pas un environnement adéquat, nous ne pouvons pas bien vivre», a-t-il laissé entendre. Quant à Arnold Tchanka, président Lions club Cotonou Doyen, il souligne que l’œuvre qu’ils ont réalisé cadre avec les causes mondiales de leur association. «Je suis très heureux que nous ayons pu faire ce parcours pour rendre propre ce tronçon», se rejouit-il. Superviseur à la Sgds, Édouard Hounkponou a salué cette initiative des Lions clubs avant d’expliquer le choix du tronçon Sènandé-Avotrou. «Nous avons remarqué que ce tronçon est beaucoup sollicité par les riverains. Ces derniers y déposent des déchets notamment sur les terres plein centraux», a-t-il indiqué tout en se réjouissant d’avoir participé à cette action qui fait office d’activité sportive à ces Lions dont il est le président du club Grand-Popo Bouche du Roy.

Anselme Houénoukpo