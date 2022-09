Sortie politique de remobilisation des militants pour la course au scrutin législatif : Prudencio annonce: L’UDBN va aux élections pour siéger à l’Assemblée nationale

Vues : 2

La présidente réagi sur le divorce avec le BR « ils n’ont pas voulu de la mise ensemble, on préfère rebrousser chemin »

les démissionnaires du parti considérés comme des « déchets »

Claudine Prudencio

Les béninois iront aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour le renouvellement du parlement. A cet effet, plusieurs mouvements d’adhésion et de remobilisation des militants s’observent dans les différentes formations politiques. C’est le cas avec le parti de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN). Après les soubresauts politiques, la présidente du parti, Claudine Afiavi Prudencio a fait une sortie de grande mobilisation ce weekend. Le samedi 25 septembre 2022, elle a rencontré des militants à la base de son parti à Godomey, Cocotomey etc. Sur l’initiative des responsables politiques du parti, les militants de Godomey ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur combat. « Nous sommes déterminés à servir l’UDBN. Nous connaissons le terrain. Nous irons au bout », a fait savoir Télesphore Ahouandjè, jeune leader de Godomey. Le même exercice s’est poursuivi à Cocotomey, avec le soutien indéfectible des militants. Ils ont voulu revoir la présidente du parti pour connaitre le mot d’ordre. « Je suis venue vous dire qu’à la veille de toute élection, tout parti politique doit faire sa purge et se débarrasser des déchets », a déclaré la présidente du parti. Face aux militants, elle a souhaité que ceux qui ne veulent pas réellement militer pour la cause, ne viennent pas leur détourner de l’objectif. « Il faut que tous les déchets partent de l’UDBN. Personnellement, j’ai prié pour. Et cela s’est réalisé comme vous le savez, le mariage forcé est interdit au Bénin. On a amorcé une mise ensemble et ils n’ont pas voulu. Ils se sont considérés en territoire conquis. Ils n’ont pas voulu les membres de l’UDBN. On préfère rebrousser chemin », a-t-elle expliqué. Le parti pour Claudine Prudencio, ira aux élections et gagnera. « L’UDBN va siéger à l’Assemblée nationale du Bénin. Nous allons respecter la charte des partis politiques et le code électoral et aller aux élections », a-t-elle dit.

Alban Tchalla