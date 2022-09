Réactions de Wilfried Léandre Houngbédji sur la tourmente de la réforme politique: « Les démissions ne mettent pas en péril le système partisan »

Vues : 2

Le SGA du gouvernement, Wilfried Houngbédji

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji était dans les locaux du Quotidien Le Matinal le vendredi 23 septembre 2022 pour échanger sur l’actualité. La rencontre a connu la participation de plusieurs organes de presse et lui a permis d’apporter des réponses adéquates aux diverses préoccupations soulevées, dont les démissions et adhésions en cours dans le monde politique.





A propos des démissions : Il a été interrogé sur les tractations de repositionnement politique en cette veille des élections législatives, qui mettent à l’épreuve la réforme du système partisan. Sur la question, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré et indiqué les démissions ne mettent pas en péril la réforme. « Les démissions qui s’observent d’un parti à un autre ne mettent pas en péril la réforme du système partisan. Il faut noter que ce que nous appelons communément ici transhumance politique est une autre problématique qui pourrait peut-être demain trouver d’autres solutions », a-t-il dit. La question de la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LEIP) n’a pas été occultée. Le porte-parole a laissé entendre que le gouvernement accorde l’attention la plus soutenue au processus afin que le travail final soit apprécié de tous et serve à l’organisation d’une élection dont les résultats seront acceptés autant par les vainqueurs que par les vaincus sachant que, in fine, le seul vainqueur, c’est le Bénin.

Concernant la LEI : S’agissant de la décision du Chef de l’État sur le travail de la Liste Électorale Informatisée Provisoire affichée par l’ANIP, le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Houngbédji a précisé que c’est dans l’ordre normal des choses s’il s’avérait que des cas d’irrégularités sont observés. « S’il y a eu des plaintes, si elles sont avérées et si elles parviennent au Chef de l’État, il peut demander à l’équipe en charge de veiller à ce que le travail soit bien fait donc de prendre toutes les dispositions pour que la liste finale qui va être déposée tienne compte des observations parce que lorsqu’on dit Liste Électorale Provisoire et qu’on affiche pour que les populations aillent consulter et faire leurs observations, c’est précisément aux fins de corrections d’éventuelles défaillances », fait-il savoir. Il poursuit : « S’il y en a, forcément que cela va être corrigé afin que la liste finale satisfasse l’ensemble des attentes de nos concitoyens et des acteurs politiques en particulier ».

Entre les lignes : Au nombre des sujets abordés, la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant modification et complément de la loi N°2018-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. En dehors de ce sujet, le paiement des indemnités dues aux personnes affectées par le projet d’aménagement d’un périmètre de 80 hectares à Togbin; l’exécution de la phase III du projet de renforcement des systèmes d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi et ses environs et bien d’autres questions d’actualité ont intéressé les hommes des médias. Sur le paiement des indemnités dues aux personnes affectées par le projet d’aménagement d’un périmètre de 80 hectares à Togbin, le porte-parole rassure les populations : « Les commissions techniques indiquées ont fait leur travail. Les experts également. Le gouvernement dispose donc d’une base objective pour organiser le dédommagement des personnes. Qu’il s’agisse du foncier ou des immeubles. Désormais, ce qui reste à faire, c’est que les propriétaires concernés aillent vers les structures qui vont certainement leur faire signe afin qu’ils puissent rentrer en possession de qu’ont les doit ».



Alban Tchalla