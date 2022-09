Performance des candidats du Littoral au Bac : Alphonse Da Silva salue le leadership de Luc Atrokpo

Vues : 2

Poignée de mains entre le DOB et le Maire de Cotonou

L’impact positif des séances gratuites de Travaux Dirigés initiées par le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et le Conseil municipal de la ville depuis deux ans au profit des candidats aux examens de fin d’année vient à nouveau d’être salué. En effet, reçu en audience le jeudi 22 septembre 2022 à la mairie de Cotonou, le Directeur de l’Office du Baccalauréat Alphonse Da Silva a fait part au Maire Luc Sètondji Atrokpo, de toute l’admiration qu’il porte aux actions de la Municipalité au profit du secteur éducatif et plus particulièrement des candidats aux différents examens de fin d’année. Selon Alphonse Da Silva, ces séances contribuent fortement à l’amélioration des résultats des candidats. Il a donc félicité et remercié les initiateurs. Il a par ailleurs sollicité le soutien de la Mairie de Cotonou pour l’identification d’un domaine pour abriter le siège de l’Office du Baccalauréat dont la construction est déjà autorisée par le Gouvernement. Une requête pour laquelle le maire s’est dit ouvert.

Rastel Dan