Développement des filières manioc et maïs : Des équipements agricoles d’un coût de 50 millions offerts aux producteurs

La Directrice Générale du pôle 6, Gladys Tossou Lokossou

Les multiplicateurs de boutures de manioc et les coopératives de producteurs de maïs du Pôle de Développement Agricole du Plateau (PDA 6) ont reçu d’importants équipements agricoles. C’était le vendredi 23 septembre 2022 à Pobè.

De quoi s’agit-il : C’est un coup de pouce entrant dans la mise en œuvre des activités de l’Agence Territoriale de Développement Agricole-Plateau (ATDA 6). Les multiplicateurs de boutures de manioc ont reçu 6 tricycles, 14 pousse-pousse, 200 machettes et 200 houes en bois. Tandis que les producteurs de maïs ont bénéficié de 16 égreneuses vanneuses de maïs. Le coût total des équipements est de 50 millions de francs CFA.

Qu’en disent les experts : Au cours de la cérémonie, la Directrice Générale du pôle 6, Gladys Tossou Lokossou, a fait savoir que c’est un accompagnement nécessaire car la production du maïs et du manioc dans le Pôle de Développement Agricole du Plateau (PDA 6) tient une place importante dans la production nationale. Elle a ensuite salué la bonne organisation et l’engagement de ces acteurs dans leurs activités de production. « Depuis l’avènement de l’ATDA du pôle 6, on assiste à une montée en puissance des actions de l’Agence afin de booster la production agricole dans ledit pôle et de s’assurer que les objectifs du Gouvernement en matière de promotion des filières et de développement des territoires soient réalisés et produisent des résultats, effets et impacts visibles », a souligné le Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, et aussi Président du Conseil d’Administration de l’ATDA du pôle 6 Abdoulaye Toko. Selon ses explications, ce sont plusieurs matériels et équipements agricoles qui sont mis à disposition des producteurs du département du Plateau afin de leur permettre d’accroître la production et la productivité et constituer des réserves de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des communautés locales et sur l’ensemble du pays ; d’autant que les producteurs des filières maïs et manioc occupent des places de choix sur l’échiquier national. La remise de ces équipements, a insisté le DAC/MAEP, traduit aussi la volonté du Gouvernement de mécaniser davantage les opérations culturales, faciliter le travail sur le terrain, réduire la pénibilité pour l’atteinte des objectifs de la promotion des filières agricoles prioritaires du pôle. Les bénéficiaires à travers leur représentant ont salué cet accompagnement et promis faire bon usage des matériels reçus.

Rastel Dan