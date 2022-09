Adhésion à l’UP le Renouveau: Le parti LNA de Théophile Yarou rejoint officiellement la mouvance

Vues : 2

Théophile Yarou à l’UP le Renouveau

Ce qu’il faut savoir : L’Union Progressiste le Renouveau s’agrandit sur l’échiquier politique national. Le parti a reçu le samedi 24 septembre 2022 à Abomey-Calavi, l’adhésion des militants du parti La Nouvelle Alliance (LNA), dirigé par l’ex ministre Théophile Yarou. La fusion a eu lieu à l’issue des assises du congrès extraordinaire du parti LNA tenu au palais de la Gratitude à Arconville (Abomey-Calavi). Aux termes des travaux pour lesquels, tous les membres du Bureau exécutif national (le conseil national), les coordonnateurs Théophile Yarou à l’UP le Renouveau netdes circonscriptions, ainsi que les coordonnateurs communaux et les membres fondateurs par Commune, ont été conviés, le parti a fait le choix d’adhérer et de porter désormais les idéaux de l’UP le Renouveau. Plusieurs députés à l’Assemblée nationale et les ténors de l’UP-Le Renouveau ont pris part à la rencontre.

Entre les lignes : Dans sa déclaration d’adhésion des militants LNA, Théophile Yarou a rappelé les démarches qui ont commencé avec le président Bruno Amoussou. Le président Bruno Amoussou, à en croire le président du LNA, les a invités, à l’issue de leur congrès du 16 octobre 2021 à Parakou à faire une analyse objective des implications du système partisan et de ses principales contraintes. Ce qu’ils ont tenté faire pour un regroupement politique des forces de l’opposition, mais malheureusement l’expérience n’a pas abouti. C’est ainsi que les militants du parti LNA réunis en session extraordinaire de son conseil national le 02 avril 2022 à Glazoué, ont mandaté le Bureau Exécutif National à accepter toute initiative de fusion avec n’importe quel parti politique quelle que soit son obédience, l’objectif étant de constituer d’abord un parti fort d’envergure nationale pour un vrai envol politique. « Avant le parti UP le Renouveau, notre parti a tenté de se mettre ensemble avec les partis Moelle Bénin, DUD, MPL, PER, NFN, GSR. C’est finalement avec l’UP-Le Renouveau que nous nous sommes accordé sous le leadership de son nouveau président, le professeur Joseph Djogbenou, qui, en quelques semaines, a su nous convaincre », a fait savoir Théophile Yarou. Les militants du parti LNA, en décidant d’adhérer au parti UP-Le Renouveau, ont reçu l’engagement des responsables du parti à œuvrer pour plus de démocratie, pour plus de liberté et pour plus de justice sociale, des valeurs qui sont chères au parti LNA. « Les militants LNA apprécient et soutiennent le hautement social du président Talon et souhaitent que le Béninois lambda ressente les apporter notre modeste contribution à la recherche de solutions idoines pour répondre aux besoins impérieux de notre économie et de toutes les couches sociales de notre pays que les militants du parti LNA ont décidé de se joindre à la dynamique en cours », a déclaré l’ex-ministre Théophile Yarou. Sur le plan politique, les militants LNA sont convaincus que les mutations actuelles caractérisées par l’élargissement de certains partis politiques détermineront les fruits de la croissance économique.

Alban Tchalla