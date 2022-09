Santé et traditions: Témoignage sur une maladie spirituelle

Vues : 2

Claude Djankaki

Bonjour chers Papa. Je m’incline à vos pieds. S’il vous plait, papa, j’ai un problème et ça m’inquiète. Un jour un matin (il y a 2 ans de cela), j’allais à la mosquée pour faire la prière du matin. Je me suis abaissé pour enlever la serrure du portail et j’ai senti une douleur dans mon dos. Quand je me suis relevé, la douleur partait du dos jusqu’à un de mes testicules. J’ai résisté pour aller à la prière. Mais au cours de la prière et quand je rentrais à la maison, la douleur devenait de plus en plus atroce pour moi. J’avais mal dans mon testicule et ça me tirait jusqu’au dos. Je ne pouvais ni m’asseoir ni rester debout ni couché car c’était vraiment douloureux.

J’ai informé mon frère qui m’a amené chez un Monsieur et lui il m’a donné une huile de passer sur les testicules et d’aller à la mer me baigner et boire l’eau de mer.

Je suis arrivé à la mer je ne pouvais pas tenir debout. C’est mon frère qui m’a aidé jusqu’à la mer. Je me suis baigné et j’ai pris quelques gorgées. Quelques minutes après, c’était comme si rien ne m’était arrivé et je me sentais bien. C’était pour moi comme un miracle. Après cela, je suis allé à l’hôpital pour une consultation. Le Docteur ne m’a rien trouvé de spécifique. Il m’a juste prescrit des médicaments de douleurs.

Depuis lors je n’ai plus jamais senti ça jusqu’en Avril passer ou d’un coup, les mêmes douleurs sont revenues. Je n’avais rien à la maison que je pouvais utiliser et j’étais seul. Je suis resté là à me tordre de douleur pendant plus d’une heure avant que ça ne commence à me laisser un peu. Je ne sais vraiment pas c’est quoi le problème et je n’aimerais plus du tout revivre ça s’il vous plait. Aidez-moi.

Mon avis

Je vous prie d’aller consulter l’oracle. Vous avez un message divin qu’il faut absolument prendre au sérieux. Celui qui vous avait prescrit l’eau de mer aurait pu ajouter qu’il s’agit juste d’un calmant. Vous traînez une maladie spirituelle qui échappe totalement à la médecine occidentale.

N’attendez pas le pire avant d’aller consulter votre logiciel de vie.