Football/Amical : Les U23 du Bénin déjà à Alexandrie pour jouer leurs homologues d’Egypte

Quelques joueurs lors de la reconnaissance du terrain

De quoi s’agit-il : En vue d’affronter l’équipe nationale U23 de l’Egypte, la sélection nationale U23 du Bénin s’est rendue déjà en terre égyptienne. Et logée à Plaza Grand Hôtel, la sélection conduite par Bruno Goudjo Adoula a fait la traditionnelle reconnaissance de terrain, ce jeudi 22 septembre, au stade Border Guard Club d’Alexandrie. Cela a été le moment pour la sélection Béninoise de faire sa mise en place tactique pour le premier round de la double confrontation amicale entre les deux sélections olympiques qui se tiendra ce vendredi 23 septembre 2022 à 15h (14h, Heure de Cotonou). On retient selon le médias officier de cette sélection béninoise, Damien Tolomissi, présent à Alexandrie avec la délégation, que la séance s’est déroulée dans la très bonne humeur et que les joueurs sont décontractés. «C’est important les organismes qui ont besoin d’une bonne récupération pour être d’aplomb dans le match», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs : Il faut rappeler que ces matchs tests des Écureuils U23 du Bénin entrent dans le cadre de la préparation de la double rencontre aller et retour contre le Soudan et qui compte pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023.

Anselme HOUENOUKPO