Entretien avec Marzouk Abdoulaye, Secrétaire général de la FBBF: «Il y aura de beaux tableaux ce 24 Septembre»

La 2e édition du Championnat National de Bodybuilding et Fitness se tient le samedi 24 Septembre 2022, à la salle ‘’Le Majestic’’ de Cadjèhoun. A quelques heures de cet événement qui opposera les meilleurs athlètes issus de la phase de présélection et de la sélection nationale, Marzouk Abdoulaye, Secrétaire général du Comité exécutif de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness et président du Comité d’organisation s’est prêté à nos questions. Dans cette interview, il fait le point des préparatifs avant de promettre au public, du vrai et beau spectacle sportif. Lisez plutôt !

L’Evénement Précis : Monsieur le secrétaire général, c’est quoi concrètement ce sport, le bodybuilding?

Le bodybuilding, je dirai, fait partie des sports les plus spectaculaires de la planète. En effet, culturisme en Français et en anglais bodybuilding, cette discipline est un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire (hypertrophie) dans un but esthétique puis à l’exhiber en exécutant des poses plastiques codifiées, isolément ou enchaînées dans une chorégraphie. Pendant les compétitions comme le championnat national qui nous tend déjà les bras, les athlètes, exposent le fruit de leur travail. Ils doivent défiler devant un jury qui évalue leur développement musculaire, la définition de leur corps, leur harmonie générale, et les classe selon un barème. Une compétition de bodybuilding est un spectacle, un vrai spectacle sportif de toutes les couleurs que les athlètes offrent au public. Vous allez découvrir des hommes d’une autre dimension musculaire qui vont vous combler à travers leurs prestations.

C’est un sport auquel les Béninois ne sont pas encore habitués comme le football, la boxe, le karaté, l’athlétisme, le judo, le handball, le volleyball et autres. Mais je vous confirme que cela va rentrer dans les habitudes et vous allez constater avec moi d’ici-là, l’envie, l’engouement que cela va susciter chez les amoureux du sport dans cette diversité de sports pratiqués au Bénin.

Parlant du championnat national, de quoi est constitué son menu? Combien d’athlètes sont attendus ?

D’abord, nous voulons rappeler aux Béninois que déjà à 12h, les portes seront ouvertes. Il y aura les hôtesses et la sécurité pour orienter le public et les invités. A 15h, nous allons lancer la cérémonie d’ouverture qui sera ponctuée de quelques discours. Ensuite, il y aura des artistes de renommées internationales dont nous gardons la surprise qui vont animer l’événement. Je rappelle que pour la compétition proprement dite, on aura sept (07) poses. Le Double biceps de face, dorsaux de face, biceps pose, triceps pose, double biceps de dos, dorsaux de dos et abdominaux cuisses. Et c’est l’étape la plus impressionnante à vivre samedi prochain. C’est l’étape à ne pas rater. Le clou de ce championnat, c’est le passage des bodybuilders dames. L’année dernière elles étaient là, mais cette année, elles vont prester dans un autre registre que nous invitons les Béninois et les amoureux du sport à venir découvrir. Ce sera de l’inédit ! Les dames avec leur forme imposante comme celle de l’Amazone vont défiler devant le public. Inutile de rentrer dans les détails, il faudra venir à la salle des fêtes ‘’Le Majestic’’ pour savourer le vrai spectacle sportif. Ce sera de la classe.

Où en est la Fédération par rapport à l’organisation et quelles seront les récompenses ?

Comme dans toutes les grandes compétitions, il y aura des trophées, des médailles, des enveloppes financières pour récompenser les meilleurs athlètes. En plus il y a beaucoup d’autres récompenses en nature. Aussi, voudrions-nous rappeler que les athlètes les plus méritants seront qualifiés pour représenter le Bénin lors des grandes compétitions africaines et internationales. Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes ces entreprises qui ont décidé d’associer leur image à cette compétition et nous espérons avoir les autres aussi avec nous. Nos portes sont toujours ouvertes. C’est beaucoup de moyens surtout au plan financier, l’organisation d’un championnat de bodybuilding et fitness. Au niveau du Comité exécutif et du Comité d’organisation, nous travaillons en symbiose et avec minutie pour faire vivre au public, des instants enchanteurs et envoûtants. Les difficultés sont inhérentes à toute organisation, mais nous promettons relever le défi.

Que diriez-vous pour clôturer cet entretien ?

C’est dire merci à toute la presse le soutien indéfectible aux actions de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness(FBBF). Sans elle et son accompagnement, nous ne serons pas là où nous sommes actuellement. Le bébé qui est né il y a deux ans grandi bien et nous en sommes fiers. Pour finir, je voudrais inviter le public sportif à inscrire dans son agenda du week-end, le déplacement ce samedi 24 Septembre 2022, à la salle des fêtes ‘’Le Majestic’’ de Cadjèhoun. Car, c’est là où nous aurons du spectacle, le vrai spectacle sportif de l’année 2022 avec de très beaux tableaux. Merci !

Propos recueillis et transcrits par Anselme HOUENOUKPO