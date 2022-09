Championnat de Bodybuilding et Fitness 2022: Les candidats pour la phase nationale connus

Vues : 1

Des athlètes lors de leur passage pour une pose

De quoi s’agit-il : La Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness (FBBF) connait déjà les athlètes qui prendront part à la prochaine édition la 2e édition de son championnat national. C’est à l’issue de la phase de présélection qu’elle a organisé au pavillon du Centre Communautaire Eya d’Akpakpa, le dimanche 11 Septembre dernier à Cotonou. Ils étaient près d’une centaine de bodybuilders, venus de tous les horizons du Bénin pour prendre part à cette étape d’avant le jour décisif qu’est le samedi 24 Septembre. Au terme des sept (7) poses ayant constitué le menu de cette phase de présélection à savoir: le Double biceps de face, dorsaux de face, biceps pose, triceps pose, double biceps de dos, dorsaux de dos et abdominaux cuisses, le jury a retenu les meilleurs qui vont rejoindre les athlètes de la sélection nationale pour la compétition proprement dite le 24 Septembre prochain.

Que dit le président de la Fédération : « Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux répondre à l’appel de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness. Nous espérons que vous donnerez le meilleur de vous-mêmes pour convaincre les membres du jury et décrocher votre qualification pour le championnat national», a exhorté le président du Comité exécutif, Bienvenu Vodounou avant de rappeler la particularité du bodybuilding. «Le bodybuilding est un sport particulier. Il ne doit pas être confondu avec la musculation, méthode d’entraînement principale du culturiste mais pouvant être pratiquée pour d’autres motifs. Il ne peut être aussi confondu non plus avec les compétitions de sport de force et de force athlétique, où c’est la force pure qui est recherchée, ni avec l’haltérophilie où l’on accorde autant d’attention à la force physique qu’à la technique. Bien qu’il y ait des similitudes entre ces disciplines, le culturisme implique des différences majeures au niveau des objectifs (avant tout d’ordre esthétique), du type d’entraînement et du régime alimentaire », a-t-il précisé.

Par ailleurs : La phase nationale de championnat se tiendra à la salle Majestic de Cadjèhoun. Elle permettra de connaitre qui détrônera Prudence Dossa, champion lors la première édition du championnat national de bodybuilding et fitness.

Anselme Houenoukpo