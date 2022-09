Après l’affichage de la liste électorale informatisée provisoire: La Société civile fait recommandations à l’Anip

Vues : 1

La Coalition des Organisations de la Société Civile pour les Elections et la Paix (Coscep) fait un suivi rigoureux quant à l’organisation des législatives dans une atmosphère apaisée. Après l’affichage de la Liste électorale informatisée provisoire (Léip), ces acteurs de la société civile ont fait le point des constats sur le terrain et formulé quelques recommandations à l’endroit de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip).

De quoi s’agit-il : Dans le cadre du suivi de la publication de liste électorale informatisée, la Coalition des Organisations de la Société Civile pour les Elections et la Paix (Coscep) a déployé des observateurs dans les 77 communes du pays dans le but de promouvoir la participation de tous les citoyens concernés au processus de publication de la liste électorale. Des données recueillies par les acteurs déployés sur le terrain, il ressort qu’il n’y a pas de présence inhabituelle de forces de sécurité, ni de violence dans les centres de vote, et que les listes sont lisibles pour les citoyens. Néanmoins, relèvent les observateurs, l’Anip accuse du retard dans l’affichage de la liste dans certaines localités. Globalement, la société civile félicite l’agence ayant en charge l’élaboration de la Liste électorale informatisée (Léi) pour les efforts déployés en vue de faciliter aux citoyens électeurs, l’accès à la liste électorale, tant physiquement qu’en ligne.

Que recommande la Coscep : Au regard des constats des agents déployés dans les 77 communes du Bénin, la Cosep formule quelques recommandations à l’endroit de l’Anip. Elle invite l’agence à veiller à ce que les listes affichées soient en bon état et accessibles à tous les citoyens jusqu’à la fin de la période de publication, prendre des mesures pour faciliter l’accès des listes aux handicapés, déployer davantage d’agents dans les arrondissements, le cas échéant, pour recevoir les plaintes des électeurs. De plus, l’Anip devra s’assurer que ses agents sur le terrain sont formés et disposent du matériel nécessaire, améliorer la capacité du serveur en ligne afin de s’assurer que plus de personnes puissent y accéder facilement et prolonger la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire dans les communes où elles ont été retirées ou détruites.

Par ailleurs : Les électeurs béninois seront appelés aux urnes en Janvier 2023 pour désigner les députés de la 9ème législature. En prélude à cette grande messe électorale, l’Agence nationale d’identification des personnes a procédé il y a quelques jours à l’affichage de la liste électorale. Cette liste provisoire est affichée dans tous les centres de vote pendant au moins 15 jours. La liste définitive est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire (Léip). Elle est subdivisée en lots de cinq cents (500) électeurs maximum par poste de vote. Tout en félicitant le peuple béninois, la Coscep encourage tous les citoyens à respecter l’Etat en formulant des recours devant les institutions compétentes en cas de contestation relative à l’affichage de la liste électorale. Elle appelle également chaque électeur à vérifier son nom sur la liste électorale publiée dans les centres de vote afin de s’assurer qu’il peut voter lors des législatives de janvier 2023.

