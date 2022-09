32è session extraordinaire du CIP-UEMOA: Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Cotonou

Vues : 1

Photo de famille des participants avec le président Vlavonou

De quoi s’agit-il ? Le Bénin accueille les travaux entrant dans le cadre de la 32ème session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’Uemoa au titre de l’année 2022. Le thème de cette rencontre sous-régionale est : « Lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifié au sein de l’union : Quels défis et perspectives ? » L’ouverture desdits travaux ce mardi 20 Septembre 2022 à l’hôtel Azalaï de Cotonou a été rehaussée par la présence du Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou.

La cérémonie d’ouverture de la 32ème session extraordinaire du CIP-UEMOA est marquée par deux discours notamment le discours de bienvenue du Président Louis Gbèhounou Vlavonou et l’allocution du Président par Intérim du CIP-UEMOA, l’honorable Lucien Houngnibo.

Que retenir des deux discours ? Tout d’abord, le Président de l’Assemblée nationale s’est réjoui du choix porté sur le Bénin pour accueillir la 32ème session extraordinaire du Comité Interparlementaire de l’UEMOA. Il a salué les participants à la rencontre sous-régionale tout en indiquant que « C’est une marque d’amitié qui renforce, à n’en point douter, la communauté de destin voulue par les Gouvernements de nos pays respectifs. » Aux participants et organisateurs de la présente session, Il n’a pas manqué d’exprimer toute la reconnaissance de la Nation béninoise. « L’intégration se présente aujourd’hui comme une nécessité face à l’étroitesse de nos marchés, mais également comme une garantie de paix et de sécurité. » a déclaré le Président Vlavonou qui insiste sur l’obligation de fédérer les efforts pour trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être des populations des huit pays membres de l’Union.

« Nous devons donc nous impliquer davantage dans le processus d’intégration de nos Etats, par des propositions de loi qui fassent évoluer vers une union des peuples et une véritable croissance économique au profit de nos populations. » a-t-il également insisté.

Dans son allocution, le Président Lucien Houngnibo a remercié le Président de l’Assemblée nationale du Bénin pour l’honneur qu’il a fait au CIP-UEMOA en rehaussant la cérémonie d’ouverture de la 32ème session extraordinaire de par sa présence. Pour le Président Houngnibo, la présence du Président Vlavonou témoigne de l’intérêt qu’il accorde au CIP-UEMOA et au processus de rapprochement des peuples vers l’intégration.

Entre les lignes : Signalons que deux communications sur les thèmes d’importance pour l’Union et les députés membres seront développées au cours des assises de cette 32ème session extraordinaire du CIP-UEMOA. La première communication est relative à « la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifié au sein de l’Union » et la deuxième s’intitule « le Programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre acteurs régionaux. »

Notons pour finir qu’à la faveur de cette rencontre sous-régionale, les députés du Parlement de transition du Burkina-Faso ont été présentés à leurs collègues de l’Union.

Fidèle KENOU