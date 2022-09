Décès du père fondateur du département de sociologie: Une délégation de la SoBeSA au domicile de feu professeur Honorat Aguessy

Vues : 2

Signature du livre de condoléance par le président de la SoBeSA, le professeur Roch Houngnihin

Ce qu’il faut noter : La communauté scientifique de l’Université d’Abomey-Calavi est en deuil depuis le jeudi 15 septembre dernier. Il s’agit du décès du professeur Honorat Aguessy survenu à l’hôpital d’Allada à l’âge de 88 ans. L’illustre disparu est un ancien chercheur au centre national de la recherche scientifique à Paris et ancien directeur du programme UNESCO pour l’Afrique d’enseignement supérieur et de formation des personnels de l’éducation. Au Bénin, il a été le directeur de la recherche scientifique et technique, doyen honoraire et fondateur de la faculté des lettres arts et sciences humaines. Président du centre d’éducation à distance fondateur du directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et études africaines, le professeur Honorat Aguessy a un long palmarès. Après avoir appris son décès et dans le cadre des activités de ses obsèques, une délégation des membres de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA), s’est rendue ce mardi 20 septembre 2022 à son domicile à Ouidah.

Entre les lignes : La délégation conduite par le président de la SoBeSA, le professeur Roch Houngnihin, est allée présenter ses condoléances à sa famille. A la maison mortuaire, elle a été accueillie par le président du comité d’organisation des obsèques, le professeur Bienvenu Antonio et la fille du défunt. « C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du patriarche et du père de la sociologie béninoise. Au nom de la société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA), nous adressons nos sincères condoléances à la famille biologique et scientifique éplorée », a fait savoir la délégation. Exprimant sa grande consternation, la délégation a montré que l’illustre disparu restera à jamais gravé dans leurs mémoires. « Nous pleurons cette icône de la science ; et l’humanité toute entière retient qu’il n’a pas vécu inutilement, tellement l’héritage social et scientifique est immense », a-t-elle dit. Suite aux échanges et messages de consolation, les professeurs Roch Houngnihin et Justine Houzanmè, ont signé le livre de condoléances au nom de la SoBeSA. A cet effet, il invite à une grande mobilisation de ses collègues enseignants pour les cérémonies d’inhumation du professeur honorat Aguessy, qui a déjà démarré ce lundi 19 septembre 2022 à Ouidah et s’achèvent jeudi prochain après la messe corps présent à la basilique de Ouidah.

Alban Tchalla