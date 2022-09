Rentrée scolaire 2022-2023: Le maire Atrokpo et le préfet Orounla constatent le démarrage des travaux

Vues : 1

Le préfet Orounla, le maire Atrokpo et leur délégation

Après plusieurs semaines de vacances, les élèves et apprenants ainsi que les enseignants sont retournés dans les classes ce jour. Ce lundi 19 septembre 2022 marquant officiellement le démarrage de l’année scolaire 2022-2023, le maire Luc Sètondji Atrokpo et le préfet Alain Orounla ont sillonné quelques collèges de la ville de Cotonou. L’objectif est de constater l’effectivité de la rentrée scolaire d’une part et d’autre part, prendre connaissance de quelques préoccupations urgentes des acteurs de l’école notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail et d’apprentissage.

En effet, le préfet du département du Littoral, Alain Orounla et le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo ont constaté effectivement le démarrage des travaux. Occasion pour les deux autorités de féliciter le gouvernement et le président Patrice Talon pour les nombreuses mesures prises pour la tenue à bonne date de la rentrée. Ils ont promis jouer pleinement leur partition pour offrir aux apprenants, enseignants et autres acteurs du système éducatif, des cadres idéaux de travail. Dans leur intervention, ils ont souhaité une année apaisée pour un bon rendement scolaire.

Alban Tchalla