Pour son apport dans leur formation : Le Professeur Guy Ossito Midiohouan célébré par ses anciens étudiants

Le Professeur des lettres Guy Ossito Midiohouan

Guy Ossito Midiohouan, Professeur titulaire de Littérature Africaine à la retraite, a été honoré par ses anciens étudiants, ce samedi 17 septembre 2022. C’est à travers une cérémonie d’hommage et de reconnaissance qui a eu lieu au restaurant ‘’Le Berlin’’ de Cotonou.

De quoi s’agit-il : Une Amicale des anciens étudiants de Guy Ossito Midiohouan appelé « Amigo », a organisé avec faste une cérémonie d’hommage à leur professeur et ami pour ses 70 ans d’anniversaire. Le côté scientifique et son sens d’humanisme ont été le centre de cette cérémonie à la fois sobre et solennelle. Son humanisme, son honnêteté, sa rigueur et son goût pour l’excellence sont autant de qualités que les initiateurs ont voulu célébrer chez leur ancien Professeur. Devant les professeurs et enseignants d’universités, d’éminentes personnalités de la République, les anciens étudiants ont habillé le professeur comme un roi aux apparats de la royauté, pour rappeler que l’heureux du jour tenait au brassage culturel nord-sud.

Quelles sont leurs impressions : « Nous avons célébré un grand homme qui le mérite parce qu’il a formé des générations d’étudiants qui sont à des postes stratégiques du pays aujourd’hui », a dit l’ancien étudiant de l’heureux du jour, l’écrivain et inspecteur Apollinaire Agbazahou, président d’honneur du collectif ‘’Amigo’’. A l’entendre, le Professeur Midiohouan a formé avec passion et excellence des générations qui participent aujourd’hui à la construction du pays. L’inspecteur Apollinaire Agbazahou a aussi précisé que Guy Ossito Midiohouan est un homme qui non seulement a de la science mais aussi le sens de l’humain « Tout étudiant laborieux qui travaille avec Midiohouan garde la rigueur scientifique et garde aussi le fait que dès qu’il y a une situation au plan social et financier, il vole toujours au secours de ses étudiants. C’est un grand homme, un homme extraordinaire », a-t-il fait savoir. Il a pour finir exprimé au nom de ses camarades toute leur reconnaissance à ce grand homme Professeur d‘université, nouvelliste, essayiste, critique littéraire Midiohouan Guy Ossito. « Nous prions pour que Dieu lui prête longue vie pour que nous soyons toujours à ses côtés », a-t-il souhaité. Emu et ébloui de ce geste de la part de ses anciens étudiants, le Professeur a manqué de mot pour exprimer toute sa gratitude. « Je suis heureux que mes anciens étudiants aient eu cette idée de me fêter mes 70 ans. Je suis flatté parce que j’y vois une reconnaissance de mon humble apport à leur formation. Je leur exprime toute ma gratitude pour cette belle fête », a déclaré le critique littéraire.

Entre les lignes : Le Professeur avait à ses côtés, son fils et son épouse à qui tous les invités ont témoigné leur respect pour avoir œuvré elle aussi à l’homme que le professeur a pu être. Le professeur Midiohouan a été honoré de plusieurs cadeaux symboliques. Grand joueur, le professeur a marqué la cérémonie de sa bonne humeur, esquissant des pas de danse au milieu de ses anciens étudiants qui n’en revenaient pas. « Nous avons dompté le grand lion », s’est exclamé l’inspecteur Apollinaire Agbazahou. Parmi ces anciens étudiants, l’un des chefs d’orchestre de cette cérémonie était bien le Directeur des examens et concours du ministère de l’enseignement secondaire, Dr. Roger Koudoadinou.

Qui est Guy Ossito Midiohouan : Né en 1952 à Lomé (Togo), Guy Ossito Midiohouan a fait sa scolarité primaire et secondaire, notamment au collège Saint-Joseph de 1965 à 1972. Après son baccalauréat, il entreprend des études supérieures et obtient une licence ès lettres en juin 1975 à l’université du Bénin (Togo). Il les poursuit en France, d’abord à Grenoble où il consacre son mémoire de maîtrise à Aimé Césaire, puis à Paris, à la Sorbonne. À partir de 1981, il enseigne la littérature africaine francophone à l’université nationale du Bénin. Après 35 ans de carrière, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2017. Le Professeur Guy Ossito Midiohouan est l’auteur de quelque 200 publications. Il a reçu plusieurs distinctions dont celle de Chevalier de l’Ordre français du Mérite en 1997, Lauréat du Prix des Sciences de l’Homme et de la Société, CBRST (Centre béninois de la recherche scientifique et technique) en 1998, Lauréat du Trophée du Festival international de théâtre du Bénin, en 2010, Lauréat des Trophées Les Plumes Vaudou, pour son ouvrage ‘’Le Bénin littéraire’’ (1999-2012), en 2013, Chevalier, puis officier de l’Ordre national du Bénin, en 2014.

