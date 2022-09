Retiré du forum whatsapp du parti: L’ex maire d’Ifangni, Raymond Fafoumi quitte le BR

Vues : 2

Sa décision fut automatique. Pour avoir constaté qu’il a été retiré du forum whatsapp du parti Bloc Républicain, l’ancien de la commune d’Ifangni, Raymond Fafoumi n’a pas hésité à brandir sa démission. « Monsieur le Secrétaire Général National, J’ai constaté que vous m’avez retiré du forum du BP/BR le samedi 27/08/2022 sans aucune forme de procédure et ceci, jusqu’à ce jour. » a-t-il fait savoir dans une correspondance adressée à Abdoulaye Bio Tchané pour lui signifier son départ du parti du cheval blanc cabré. « Je vous annonce par conséquent, ma démission du parti Bloc Républicain dès ce jour vendredi 2 septembre 2022 à 10h. Bon vent au Bloc Républicain », a écrit noir sur blanc Raymond Fafoumi, visiblement mécontent de l’acte de son retrait du forum whatsapp du Br. Il rejoint ainsi la liste des derniers démissionnaires de ce parti, ayant des poids politiques non négligeables, originaires pour la plupart de l’Ouémé/Plateau. Il y a une semaine environ, ce sont deux députés élus sur la liste Br aux législatives 2019 dans la 21ème circonscription qui ont claqué la porte à ce parti. Il s’agit de Hilaire Adoun et Awaou Bissirou qui, par conséquent, quittent également le groupe parlementaire Br. Quelques jours plus tôt, leur mentor le ministre Jean Michel Abimbola, qui avait déjà tourné dos au même parti depuis plus d’un an déjà a acté définitivement sa décision en intégrant officiellement le nouveau parti issu du mariage UP-PRD, l’Union Progressiste Le Renouveau. Au nombre des autres démissions non moins considérables qui ont également secoué le Br ces derniers temps, il y a celle du parti UDBN et l’ensemble de ses responsables qui ont rompu l’accord de mise en ensemble. A quelques 3 mois des législatives de janvier 2023, des démissions et adhésions incessantes s’observent de plus en plus dans le monde politique béninois. Toute chose qui ne favorise pas la mise en œuvre efficace et efficiente de la réforme du système partisan si chère au président Patrice Talon.

Christian Tchanou