Insécurité: L’État islamique revendique plusieurs attaques au Bénin

Le Bénin enregistre depuis quelques mois, plusieurs attaques terroristes qui ont fait des dégâts matériaux et humains par des groupes djihadistes. Le vendredi 15 septembre dernier, l’État Islamique a revendiqué pour la première fois deux attaques effectuées dans le nord du Bénin. C’est ce qu’a affirmé l’organe officiel de l’EI, l’hebdomadaire Al-Naba, par le centre américain de surveillance des sites djihadistes. Ils ont affirmé avoir attaqué les 1er et 2 juillet, une patrouille militaire dans le village de Takwara, dans la région d’Alibori et ont tué quatre forces armée béninoises avant de tendre une embuscade au lendemain dans la même région qui auraient fait deux morts. Après ces attaques, les djihadistes, se sont repliés sur une base dont la localisation n’est pas précisée, et auraient pris la fuite, avec des armes et des équipements. Au regard de cette revendication, l’Etat Islamique confirme l’extension de ses opérations au Bénin. Une revendication qui intervient quelques jours après l’attaque d’un poste de douanes relevant du banditisme.

Pour faire face à cette situation qui compromet la sécurité et la tranquillité du peuple béninois, le gouvernement a décidé de renforcer les patrouilles aux frontières nord du pays et également doté l’armée béninoise de nouvelles capacités et des équipements agréés. Le gouvernement du Président Patrice Talon travaille d’arrache-pied pour lutter contre le terrorisme sur son territoire. En juillet dernier, l’exécutif a signé un accord avec le Niger pour faciliter la coordination des deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Assise Agossa