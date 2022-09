Infrastructure sous la rupture: Bientôt de grands axes routiers entièrement reconstruits dans tout le pays

Vues : 1

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement

Face à la presse le vendredi 16 septembre 2022, Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a abordé plusieurs sujets d’intérêt national notamment le sujet relatif aux infrastructures routières. A cette occasion, il a donné des précisions sur le projet de construction du contournement nord-est de Cotonou et du nouveau pont de Porto-Novo. A l’entendre, le gouvernement n’a pas mis une croix sur ces projets. « Le projet de Contournement Nord-est de Cotonou, il reste entièrement d’actualité. Dans quelques semaines, on va lancer en 2×2 la section Sèmè – Porto-Novo avec un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo qui sera fait en 2 x2 voies et qui va être autrement dimensionné pour développer le transport fluvial », a-t-il fait savoir aux hommes des médias. Il a aussi parlé du démarrage imminent d’autres chantiers à l’instar de la reprise entière du tronçon Calavi Kpota-Hêvié, la reconstruction du pont sur le fleuve Djonou à Godomey, la réhabilitation des bretelles au bas de l’échangeur de Godomey, la reconstruction en 2×2 voies du tronçon Missessinto-Allada et l’aménagement et de bitumage de 335 Km de routes dont celle Kota-Kouandé dans la région septentrionale du pays. L’objectif de ces travaux, lit-on dans le PAG, est de faciliter la circulation et améliorer la sécurité entre les villes de Cotonou et de Porto-Novo ; de promouvoir le commerce local et améliorer les conditions de vie des populations de la localité et d’améliorer les performances du corridor Abidjan-Lagos.

Assise Agossa