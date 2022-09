Semaine de la diplomatie climatique : L’UE et l’association EAS pour une plage de Fidjrossè plus propre

Vues : 4

Au milieu, la Cheffe de la DUE au Bénin, l’Ambassadrice Sylvia Hartleif

La Délégation de l’Union Européenne au Bénin compte boucler en beauté la Semaine de la diplomatie climatique, par le nettoyage de la plage de Fidjrossè. L’Ambassadrice de l’UE au Bénin Sylvia Hartleif et Sandra Idossou présidente de l’association EAS, ont donné plus d’éclaircissements sur cette activité prévue pour le samedi 17 septembre prochain. C’était le jeudi 15 septembre 2022 dans les locaux du maquis ‘’Bamboo Numérique’’, à Cotonou.

De quoi s’agit-il : Le nettoyage du 17 septembre prochain est une édition spéciale pour marquer la « World Clean Up Day ». C’est un projet du Mouvement civique mondial ‘’Let’s Do It’’ axé sur la prise de conscience à la prévention de la production de déchets. Cette opération mondiale de ramassage des déchets sauvages mobilisera les populations dans plus de 150 pays du monde. Au Bénin, elle sera organisée par l’Union Européenne en collaboration avec l’association Engagement et Action Sociale à travers le nettoyage de la plage de Fidjrossè prévu pour le samedi 17 Septembre 2019 à 6h45.

Ce qu’en pensent les organisateurs : Dans son intervention, la cheffe de la Délégation de l’UE au Bénin l’Ambassadrice Sylvia Hartleif, a salué l’engagement de l’association EAS dans la lutte contre l’usage des déchets plastiques et son accompagnement dans la tenue de cette activité. « L’objectif est de montrer au public, les quantités de déchets générés et de promouvoir les bons comportements à adopter au quotidien pour le climat et la protection de l’environnement, à 2 mois de la COP 27 qui se tiendra cette année, en novembre, en Egypte », a fait savoir l’Ambassadrice de l’UE au Bénin, Sylvia Hartleif avant d’appeler à une implication dans la lutte contre le changement climatique. Pour Sandra Idossou, présidente de l’association EAS connue pour son combat dénommé ‘’SachetHeloué’’, l’activité du samedi prochain va consister à répartir les participants en trois grands groupes dans l’optique de faire du sport tout en ramassant les déchets plastiques se trouvant le long des trajets et de sensibiliser les populations sur l’assainissement de leur environnement. « Le nettoyage de notre planète est une responsabilité collective. Nous devons amener les populations à réduire les déchets que nous produisons et à adopter des comportements responsables », a-t-elle ajouté en exhortant la jeunesse et les populations à massivement prendre part à l’activité.

Par ailleurs : Cette activité entre dans le cadre de la Semaine de la diplomatie climatique qui se tient du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022. C’est une campagne de 7 jours organisée chaque année par l’Union Européenne qui vise à sensibiliser le public au changement climatique et aux priorités de l’Union européenne en matière de lutte contre ce fléau. Plusieurs activités ont meublé ces 7 jours d’information et de sensibilisation sur les priorités en matière de lutte contre le changement climatique.

