Deuil dans la communauté universitaire : Le Professeur Honorat Aguessy n’est plus

Feu Professeur Honorat Aguessy

Le Professeur Honorat Aguessy connu sous le nom de « Père de la sociologie » pour avoir été à l’initiative de l’instauration du département de la sociologie à l’Université nationale du Bénin aujourd’hui Université d’Abomey-Calavi, a rendu l’âme le jeudi 15 septembre 2022 à l’hôpital d’Allada, à l’âge de 88 ans. L’illustre enseignant chercheur dispose d’un long cursus au cours duquel multiples honneurs lui ont été rendus. Il a été chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique à Paris, ancien Directeur de la Recherche Scientifique et Technique au Bénin, ancien Directeur du Programme UNESCO pour l’Afrique d’Enseignement Supérieur et de Formation des Personnels de l’Education, doyen honoraire, fondateur de la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines, président du Centre d’éducation à distance, fondateur et directeur du Laboratoire de Sociologie, Anthropologie et Etudes Africaines et président de la Commission Nationale Indépendante de mise en œuvre du MAEP (African Peer review Mechanisme). Il a été organisé en son honneur un colloque en avril 2019 à l’Université d’Abomey-Calavi, dans l’amphithéâtre Idriss Déby Itno. L’événement a connu la présence de la communauté scientifique, des enseignants nationaux et étrangers, des étudiants et plusieurs autorités politico-administratives dont le ministre des Affaires Etrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, parrain dudit colloque, de l’ancien Président maire Nicéphore Soglo et de Mgr Adoukonou.

Rébécca Kafoui KANSOU (Stag)