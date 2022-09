Adhésion politique: Théophile Yarou rejoint l’UPR

Vues : 2

Théophile Yarou aux côtés de Djogbénou, Talata et Vlavonou

Une délégation du parti UP le Renouveau conduite par le président Joseph Djogbénou a pour le compte de la 4ème journée de la tournée du parti, rencontré les coordinations élargies de Bembèrèkè et de Sinendé. La séance s’est tenue dans la salle du cinquantenaire de l’Hôpital Evangélique de Guéré dans la matinée de ce jeudi 15 septembre 2022. Au terme des échanges, l’importante nouvelle dévoilée est le ralliement du parti LNA à l’UP le Renouveau.

Qu’est-ce qu’il faut noter : Théophile Yarou et son parti La Nouvelle Alliance (LNA) bientôt à l’UP le Renouveau. L’annonce a été faite au cours de la tournée des responsables de l’UP le Renouveau dans le septentrion. Plusieurs membres des coordinations élargies de l’ Union Progressiste le Renouveau des communes de Bembèrèkè et de Sinendé ont accueilli les responsables au plus haut niveau du parti. C’est une délégation du président du parti Joseph Djogbénou composée du Coordonnateur Louis Gbèhounou Vlavonou, de la Vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé, des députés Salifou Issa, Ahmed Tidjani Affo Obo, Yacoubou Orou Se Guene, Jacques Yambabou, Thomas Yombo. Etaient également présent l’ancien ministre Théophile Yarou natif de Bembèrèkè.

Ce qui s’est passé : C’est le président du parti La Nouvelle Alliance (LNA) Théophile Yarou, qui a souhaité la bienvenue à toute la délégation avant de dire publiquement qu’il est désormais membre de l’UP le Renouveau. « Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue. Recevez les salutations de toute la population de Bembèrèkè », a-t-il souhaité. Suite à cela, les membres des coordinations ont réitéré leur engagement à porter plus loin les idéaux du parti. Ils ont aussi rassuré que les résultats qui sortiront au soir des échéances à venir puissent parler en leur faveur. Au cours de la rencontre, le ministre Yarou a rassuré la délégation en ce qui concerne sa circonscription électorale au soir du dimanche 08 janvier 2023 avant d’annoncer son appartenance à l’UP le Renouveau. « Chers parents, je sais que vous êtes pressés de savoir ma position sur l’échiquier politique et je vous informe que je suis désormais avec le parti Union Progressiste le Renouveau », fait-il savoir.

Réaction des responsables de l’UP le Renouveau : Prenant la parole, le Coordonnateur Louis Gbèhounou Vlavonou explique que ce qui manquait pour que l’UP le Renouveau règne en maître dans la 7ème circonscription est désormais acquis. « Ce que je constate, c’est que Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu’ils ont trouvé quelqu’un qui aime Dieu. Théophile signifie qui aime Dieu. Il est celui qui aime Dieu et qui nous aime. C’est pourquoi il nous rejoint à l’UP le Renouveau. Je lui dis donc merci parce que la bête noire hier c’était son groupe et aujourd’hui il est avec nous. Donc on peut dire que le match est plié ici », a fait remarquer Louis Vlavonou. Dans son allocution, le président Joseph Djogbénou a exprimé sa joie de voir le ministre Théophile Yarou président du parti La Nouvelle Alliance (LNA) assister à la séance. « Tous les membres influents du parti Union Progressiste le Renouveau sont ici avec nous mais aussi parce-que Théophile Yarou est avec nous. Je voudrais ajouter à la suite de mes prédécesseurs qu’en réalité c’est la Nouvelle Alliance qui rejoint l’Union Progressiste le Renouveau », a expliqué le président de l’UP le Renouveau. Il poursuit qu’ils vont se mettre ensemble pour aller loin. « Nous voulons faire en sorte que ce qui a commencé depuis 2016 se poursuive. C’est pourquoi nous nous mobilisons. Nous sommes conscients qu’une seule personne ne peut pas être intelligente et c’est pour cela que nous travaillons à rallier tout le monde. L’Union Progressiste le Renouveau est le parti de l’avenir. C’est pourquoi nous attendons avec enthousiasme le mariage définitif entre nous et La Nouvelle Alliance de Théophile Yarou », a souhaité Joseph Djogbénou.

Alban Tchalla