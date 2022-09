Union Progressiste le Renouveau: Deux ministres retirés du Bureau politique

Vues : 3





Le Bureau politique du nouveau parti Union Progressiste le Renouveau a été remanié. Deux membres et pas des moindres ont été retirés du Bureau politique du parti. Selon les informations révélées par le journal Matin Libre, le ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin ne sont plus membres du bureau politique. Contrairement à la liste des 111 membres du Bureau abondamment diffusée, le parti présidé par Me Joseph Djogbénou a procédé au retrait de ces deux derniers. Ces deux personnalités seraient absentes sur la copie du journal officiel numéro 2961 SUPPL contenant la déclaration de constitution du parti avec la publication de la liste de son bureau politique. Faut-il le rappeler, le parti Union Progressiste le Renouveau est issu de la fusion entre l’Union Progressiste et le Parti du Renouveau Démocratique.

Alban Tchalla