Journée FIFA du mois de septembre : Moussa Latoundji opte pour le retour de Stéphane Sessegnon

Vues : 1

De quoi s’agit-il : Sélectionneur intérimaire des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji a publié ce lundi 12 septembre, la liste des 23 joueurs qu’ils souhaitent tester dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois. Cette publication a eu lieu en prélude aux matchs amicaux que va disputer le Bénin contre la Mauritanie et le Madagascar à Rabat au Maroc respectivement le samedi 24 septembre 2022 et le Mardi 27 septembre 2022.

Dans le lot de joueurs convoqués, on y note le retour du capitaine des Écureuils et meilleur buteur béninois encore en activité, Stéphane Sessegnon. Laissé loin de la sélection nationale depuis plusieurs mois pour son inactivité en club, l’ancien joueur du Psg (Ligue 1), de Westbromwich, de Sunderland en premier League, sans oublier Gençlerbiligi en championnat turc, aujourd’hui sociétaire de Sirens, va faire son retour pour le prochain regroupement des Écureuils.

Que dit le sélectionneur : Selon le sélectionneur Moussa Latoundji, ce choix émane de son désir de revoir le joueur qui évolue sur l’aire du jeu avec son nouveau club. «Je l’ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable. S’il peut encore nous aider ou non. Stéphane Sessegnon est un joueur vraiment professionnel. Il a eu quelques minutes dans son club. C’est déjà positif pour moi de le voir monter sur le terrain. Le reste, tout le monde connaît de quoi est capable Sessegnon s’il est physiquement au point. Nous avons les deux qui viennent pour le voir», a déclaré le sélectionneur qui outre Stéphane Sessegnon a convoqué Cédric Hountondji, Jordan Adoeti, Yannick Aguèmon, Chams Deen Chaona qui feront eux aussi leur retour en sélection.

Par ailleurs : Sessi d’Almeida, Jodel Dossou, Saturnin Allagbé, Tosin Ayegun, Youssouf Assogba, Olivier Verdon pour ne citer que ceux là seront également présents au regroupement. D’autres joueurs dont Samson Akiyoola (Caracas/Venuzuela ) seront pour leur part présents en sélection pour la première fois.

L’intégralité de la liste des 23

Gardiens de but

Saturnin Allagbé (Dijon /France)

Loukmane Farou Moussa (Hammaby /Suède)

Serge Obassa (Buffles FC /Bénin)

Défenseurs

Youssouf Assogba (Amiens SC /France )

Chams Deen Chaona (FC Chambly /France )

Olivier Verdon (Ludogorets /Bulgarie)

Cédric Hountondji (Angers /France )

Yohan Roche (Adanaspor /Turquie)

Mohamed Tidjani (Viktoria Plzen /République Tchèque)

David Kiki (Arda kardhzali/Bulgarie)

Florentin Gbemaïto (Buffles /Bénin)

Milieux

Sessi d’Almeida (Pau FC /France)

Jordan Adéoti (Stade Lavalllois/France)

Junior Olaïtan (Niort/France)

Mattéo Ahlinvi (Dijon/France)

Salim Bawa (Coton /Bénin)

Stéphane Sessegnon (FC Sirens/Malte)

Attaquants

Jodel Dossou (Clermont /France)

Aiyegun Tosin (FC Züriche /Suisse)

Josué Chibozo (Amiens SC /France)

Samson Akiyoola (Caracas/Venuzuela)

Yannick Aguèmon (RE Virton /Belgique)

Cebio Soukou (Sandhausen /Allemagne)