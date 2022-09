Football Féminin : Lunel Dossougbété réunit les jeunes filles de Hêvié autour d’un loisir sain

Vues : 1

Le promoteur Lunel Dossougbété et les joueuses

Il s’est donné pour mission d’œuvrer de sorte que les jeunes de sa localité, Hêvié, s’intéressent à la pratique du football. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, Lunel Dossougbété, comme c’est de lui qu’il s’agit, organise chaque vacance depuis deux ans, un tournoi à l’intention des jeunes filles. Dénommé tournoi de l’Unité du football féminin «Alogo», cette compétition féminine a été lancée, le samedi 10 septembre 2022.



Soutenue par le Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs, cette initiative de Lunel Dossougbété, ex international béninoise regroupe 4 équipes qui se croisent en championnat linéaire aller simple. A l’ouverture, Passion-Foot a gagné Gazelle de hêvié par le score de 3 buts à 0. Les matchs se déroulent durant toute la semaine à compter du samedi 10 septembre. A souligner que la finale de ce tournoi se tiendra le samedi 17 septembre 2022.

Tout en remerciant le Fonds National pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl) son partenaire et sponsor officiel, Lunel Dossougbété invite tous les férus du cuir rond surtout les femmes à s’associer à lui pour que les filles pratiquantes du football puissent être plus mises à la lumière et sur orbite.

Anselme HOUENOUKPO