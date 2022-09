En tournée avec les responsables UPR : Vlavonou fait une révélation sur Kérékou et le vote à Tchoumi-Tchoumi

Vues : 3

Louis Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, en compagnie des responsables de l’UP le Renouveau, ce mardi, lors d’une tournée dans le Borgou a fait d’importantes révélations. « Pour anecdote, j’étais dans les années 80 Chef Brigade douanes dans le Nord ici. Et après les élections, Tchoumi Tchoumi donnait toujours 100% comme résultat. Le grand camarade de lutte feu Général Mathieu Kerekou étonné a cherché à savoir pourquoi ce résultat. Il lui a été servi que nos parents de cette zone pendant les élections allaient recueillir le mot d’ordre chez les enseignants et ce sont eux qui orientaient les votes. Je souhaite que vous fassiez également les mêmes choses à l’endroit de notre parti Union Progressiste le Renouveau les échéances à venir. En choisissant le parti Union Progressiste le Renouveau, c’est le choix de la voie du partage, la voie qui permet de réduire les inégalités, la voie qui permet d’avancer…”. Louis Vlavonou s’exprimait ainsi à l’hôtel « Le Privilège 》 de Parakou dans le cadre de l’organisation du caucus des enseignants de l’Union Progressiste le Renouveau du Borgou. Au sein de l’impressionnante délégation dans laquelle il était, il y avait outre le Président Joseph Djogbénou, plusieurs députés dont Salifou Issa, Ahmed Affo Obo, Jacques Yampabou, Thomas Yombo.

Face aux enseignants du Borgou, Louis Vlavonou, Coordonnateur Ouémé du parti Union Progressiste Le Renouveau a tenu un discours qui, selon lui, montre bien le rôle combien important que jouent ces acteurs de l’éducation dans le processus de développement du Bénin. « …Je suis ému par la manière dont cette assemblée a été organisée. Je constate que nous sommes le Renouveau et nous vivons le Renouveau. (…) En consultant Google, j’ai noté que le métier d’enseignant est un métier valorisant et ceci pour vous dire que le camarade Président Joseph Djogbénou ne vous avait pas flatté dans son adresse. Je voudrais vous rendre hommage et j’enlève mon chapeau pour vous dire que vous avez fait de moi de nous ce que nous sommes aujourd’hui » a-t-il laissé entendre. « J’ai été douanier dans une autre vie et je ne l’ai pas été sans vous. Le Renouveau est un mot plein de sens. Je m’en vais tirer le sens au sein des confessions religieuses. Quand on dit Renouveau à l’église, ça veut dire qu’à un moment donné, il s’est passé des choses et on a décidé de les changer, de les améliorer. Union Progressiste le Renouveau signifie que nous devons être des militants de type nouveau. Que nous devons changer notre manière de faire du passé pour l’enracinement du parti. » a également affirmé Louis Vlavonou hier à Parakou.

Telle est la substance de l’adresse de Louis Gbèhounou VLAVONOU aux enseignants depuis Parakou. La séance se poursuit.

Christian Tchanou