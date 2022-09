Décentralisation : Le Conseil de Supervision de Cotonou installé

Vues : 2

Photo de famille à la fin de la cérémonie

La municipalité de Cotonou dispose dorénavant de son conseil de supervision. C’est le Préfet du Littoral Alain Sourou Orounla qui a procédé le lundi 12 septembre 2022 à l’hôtel de ville, à l’installation des membres de ce conseil.

De quoi s’agit-il : Sous l’égide du Préfet Alain Orounla, le Conseil de Supervision de la municipalité de Cotonou a été installé le lundi 12 septembre dernier. Cet organe qui vient après le conseil municipal a pour attributions, d’adopter le budget de la commune ainsi que le Plan de travail annuel (Pta); d’assurer le contrôle de la gestion du Secrétaire Exécutif; d’autoriser les conventions d’importance significative, d’adopter l’organigramme de la commune. Au regard de son importance dans le fonctionnement des services municipaux par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, ce nouvel organe assure la coordination entre le conseil municipal et l’exécutif de la commune. Le Président du Conseil de Supervision le Maire Luc Sètondji Atrokpo a, à l’entame de la cérémonie, remercié le Préfet pour son assistance permanente et a également félicité le Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement pour la mise en œuvre de cette réforme. A sa suite, le Préfet du Littoral Alain Orounla a rendu public la liste des membres de ce nouvel organe politique avant de les renvoyer à l’exercice de leurs missions. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance conviviale et a pris fin par la signature du procès-verbal d’installation.

Quels sont les membres du Conseil : Le Conseil de Supervision de la municipalité de Cotonou est composé : du maire Luc Sètondji Atrokpo, du Premier Adjoint au Maire Randyx R. Romain Ahouandjinou, du Deuxième Adjoint au Maire Gatien Sèdami Adjagboni, du Troisième Adjointe au Maire Françoise Irène Béhanzin, du Président de la Commission des Affaires Économiques et Financières Romulus Agbedjekou, du Président de la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales: Philippe Atchawé, du Président de la Commission des Affaires Sociales, Culturelles et Sportives Paul Sèhouhoué et du Président de la Commission de la Coopération et des relations avec les institutions Otcho Epiphane.

Assise Agossa