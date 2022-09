Camp d’éveil d’éducation civique et développement personnel, psychique par le sport: Ahmed Dossougbété tient l’édition 2022 à travers l’initiation au football

Vues : 1

Ahmed Dossougbété et ses poulains

De quoi s’agit-il : Les petits enfants ont suivi des cours d’initiation au football. C’était du 9 au 11 septembre 2022, sur le terrain de sport du Ceg Gbégamey. Une trentaine, ces enfants ont appris à toucher le ballon, à le contrôler et à le donner à un coéquipier. C’est dans le cadre du projet dénommé “Camp d’éveil d’éducation civique et développement personnel, psychique par le sport” qu’a initié Ahmed Dossougbété, promoteur sportif. Ce projet vise à permettre aux enfants d’avoir une passion pour la pratique sportive. «Ailleurs, les gens permettent aux enfants de découvrir vite les disciplines sportives afin de les apprécier et de s’y adonner à l’âge adulte avec plus d’aisance. Chez nous le constat est que c’est à l’âge adulte qu’on découvre le sport. Celà est un handicap pour le développement du sport de haut niveau chez nous. Voilà pourquoi nous avons lancé ce projet», a déclaré le promoteur Ahmed Dossougbété. Il précise ensuite que ce projet concerne toutes les disciplines sportives. «lors de la première édition, nous avons fait la découverte de handball. Maintenant c’est le football. L’édition prochaine, on peut faire le volley-ball ou le basketball, pourquoi pas. Nous voulons vraiment que les enfants connaissent très tôt les règles et les pratiques des disciplines sportives. Cela les rendra dynamiques et plus éveillés», a-t-il conclu.



Par ailleurs : Cette activité clôturée le dimanche 11 septembre dernier, a eu le soutien du National pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl) que dirige Imorou Bouraima. Une structure qu’a d’ailleurs remercié le promoteur, Ahmed Dossougbété, lui aussi ancien footballeur.

Anselme Houénoukpo