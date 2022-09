Wilfried Houngbédji sur l’accord de lutte en vue contre le terrorisme: « Il n’est pas prévu de déploiement de soldats rwandais au Bénin  »

Vues : 2

Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement

Le Bénin fait face à la menace djihadiste grandissante et suite à plusieurs attaques dans le nord du pays soldées par des morts de soldats béninois, les autorités ont décidé de renforcer leur coopération avec les partenaires africains et mondiaux pour endiguer le mal. C’est dans ce cadre que le Bénin et le Rwanda s’apprêtent à signer un accord pour lutter contre le terrorisme. C’est le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji qui a donné l’information. En effet, Wilfried Houngbedji a fait cas d’un accord à venir avec Rwanda, sans communiquer une date de signature. À propos du contenu, il a évoqué un appui logistique et de l’expertise dans la lutte contre le jihadisme. « Il n’est pas prévu de déploiement de soldats rwandais dans le nord du Bénin », précise-t-il. Depuis quelques temps, le Bénin a engagé d’importants projets d’équipements, est dans une stratégie de diversification des partenaires. L’armée béninoise travaillent beaucoup avec le Niger et le pays est également actif dans les initiatives communes de la sous-région comme l’initiative d’Accra où l’opération Koudanlgou renforcé. Il faut rappeler qu’en fin juillet dernier, le Chef d’État-major de l’armée béninoise, Fructueux Gbaguidi était à Kigali pour « voir l’organisation et les modes d’actions rwandais face au terrorisme ».

Alban Tchalla