Législatives 2023: Démissions, adhésions, …..  La danse des mots et des maux politiques reprend !

C’est une pratique politique à la béninoise qui a décidément la peau dure. Le système partisan dont le président Talon a énormément rêvé et mis en chantier, dès son arrivée au pouvoir en 2016, bat déjà de l’aile. Il n’y a plus de jour où des acteurs politiques ne sautent pas d’un camp vers un autre. Un mouvement en chute libre qui offre depuis peu un spectacle préoccupant quant à la vertu que le système démocratique béninois conserve encore sur la scène politique internationale. Ce week-end, ce fut deux grosses cylindrées qui ont mordu à l’hameçon des concerts de démissions en cours. C’est fini. Les députés Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou ne sont plus membres du parti Bloc Républicain (BR). Les deux parlementaires ont claqué la porte du cheval cabré et se dirigent tout droit vers le nouveau parti Union Progressiste le Renouveau, selon plusieurs indiscrétions. Ils s’alignent ainsi derrière le ministre Jean Michel Abimbola qui a définitivement tourné dos au même BR, pour constituer tous les trois un nouveau trio politique de fer dans la 21ème circonscription électorale dont ils sont tous élus, au grand bonheur de Joseph Djogbénou et sa troupe. Un peu pour renforcer le brouillard politique actuel, le numéro un du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané, était quant à lui, ce même week-end, au domicile de Séfoun Fagbohoun à Adja-Ouèrè et se fera rassurer par ce dernier de son appartenance indéfectible au parti du cheval blanc cabré. Le père est à gauche, la fille est à droite. Il y a peu, Karamatou Fagbohoun a plutôt tourné dos au BR au profit de l’UP le Renouveau, arguant que le moment était venu pour elle de refaire son destin politique.

Au fur et à mesure que s’approchent les fameuses législatives de janvier 2023, le Bénin politique s’offre ainsi en spectacle avec des démissions, des adhésions, des fusions, des mises ensemble et autres manœuvres dont seuls ses acteurs en détiennent le génie. L’ambiance laisse parfois l’observateur lambda quelque peu perplexe et même abasourdi. Lui, qui à l’avènement du système partisan, a cru voir se manifester enfin au Bénin un réel militantisme. Un militantisme sans faille et durable qu’aucun contexte ou perspective électorale ne viendrait compromettre dans le temps. Le parti Udbn qui avait séduit plus d’un quand il a annoncé son absorption par le BR pour la bonne marche du système partisan, a ravalé ses vomissures en 10 mois de séjour dans la maison républicaine. Le tintamarre suscité par son récent départ du BR a autant semé de confusion dans les esprits qu’il n’a pas aussi manqué de jeter à nouveau du discrédit sur la bonne foi des acteurs politiques béninois. Tout laisse penser aujourd’hui que rien ne réussit à freiner leurs ardeurs tant que des intérêts et calculs politiques pèsent lourdement dans la balance.

Du reste, les démissions, adhésions et autres stratagèmes en politiques en vogue actuellement ne baisseront de rythme, tant que les auteurs ne seront pas contraints à renoncer à leurs vils et égoïstes desseins politiques. Aujourd’hui entre le BR et l’UP le Renouveau, le climat semble davantage tendu au point de faire craindre des lendemains agités et inquiétants sur la scène politique nationale. Et ceci, surtout si de part et d’autre, le fairplay nécessaire ne prédomine pas de profonds ressentiments actuels qui ne se dissimulent plus dans chaque camp. Pendant que les partis de l’opposition peinent à s’unir pour affronter au mieux les législatives qui s’annoncent, ceux de la mouvance ne rassurent pas moins sur les capacités internes à éviter tout débordement face aux spectres actuels des démissions et adhésions qu’ils entretiennent avec une certaine rage. Il faut qu’on s’en inquiète.

Christian Tchanou