Jumelage entre la capitale économique du Bénin et Ningbo : Luc Atrokpo signe 5 accords importants pour Cotonou

Coupure de ruban entre le maire Atrokpo et l’Ambassadeur Peng Jintao

Le Maire de Cotonou, Luc Atrokpo a célébré les 10 ans de relations amicales et coopératives entre la ville de Cotonou au Bénin et celle de Ningbo, en Chine. Cette cérémonie qui s’est déroulée le vendredi 9 septembre 2022 dans les locaux de l’hôtel Golden Tulipe de Cotonou a été également marquée par le lancement officiel de la 12ème édition de la Foire des produits chinois au Bénin.

De quoi s’agit-il : Les relations d’amitié et de coopération qui ont pris corps depuis 10 ans entre la ville de Cotonou au Bénin et celle de Ningbo en Chine ont été célébrées avec faste. C’est à travers une cérémonie solennelle conduite en visioconférence entre les autorités béninoises représentées par le maire de Cotonou et celles de la ville de Ningbo que les deux parties ont renforcé l’axe Cotonou-Ningbo. Hormis ce côté festif, cette célébration a permis aux autorités des deux villes de prendre de nouveaux engagements qui envisagent de meilleures perspectives pour leurs populations. Dans ce cadre, cinq nouveaux accords de partenariat ont été signés entre les deux parties pour marquer le début d’une nouvelle ère.

Ce qu’en disent les autorités : Après avoir souhaité un heureux anniversaire à la partie chinoise, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a exprimé toute sa satisfaction quant à la bonne santé de la coopération. Pour lui, tout anniversaire constitue un symbole et les 10 ans devraient être un nouveau départ et une projection vers l’avenir. « Un 10ème anniversaire, est un symbole de résistance à l’image de l’étain, ce métal précieux qui est connu pour protéger d’autres métaux parce qu’il résiste à la corrosion », a-t-il laissé entendre. Il a rappelé ce qu’est un jumelage. A le croire, c’est un projet politique au sens noble du terme qui concerne deux communes, deux communautés de vie. Après l’intervention de l’édile de Cotonou, l’Ambassadeur de la Chine près du Bénin Peng Jingtao, a confirmé les nombreuses réalisations qui drainent une ligne économique stable aux deux pays en coopération depuis 50 ans. « Les relations entre les deux pays ont résisté à toutes les épreuves et leur coopération amicale s’est développée dans tous les domaines », a déclaré l’Ambassadeur Peng Jingtao. A son tour, l’Ambassadeur du Bénin près la Chine Simon Pierre Adovelandé a exprimé le besoin en formation professionnelle et technique des jeunes du Bénin en l’occurrence, ceux de Cotonou dans les centres de formation technique et de spécialité à Ningbo car selon lui, « l’avenir dynamique du jumelage entre les deux villes appartient à la jeunesse ». Il a par la suite souhaité la participation des investisseurs de la ville Ningbo à la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement du Bénin. Il projette dans ce cadre, un forum de promotion des projets phares du PAG et les opportunités d’investissement notamment dans la zone industrielle de Glo Djigbé en partenariat avec la ville de Cotonou, la ville de Ningbo et la Zone du commerce industriel.

Entre les lignes : L’autre temps fort de cette cérémonie a été le lancement officiel de la 12ème Édition de la Foire des produits chinois au Bénin. Une occasion pour les opérateurs économiques Béninois de nouer des relations d’affaires avec les exposants chinois. Le Maire de la ville de Cotonou s’est réjoui de la tenue cette année de cet échange commercial qui selon lui, est « une aubaine pour l’ensemble des opérateurs économiques de la ville de Cotonou, du Bénin et des pays de la sous-région pour sécuriser et renforcer leurs relations d’affaires avec les fournisseurs-exposan­ts chinois ici présents ». A le croire, cette foire s’accorde parfaitement avec les objectifs fixés par la municipalité de Cotonou pour un meilleur positionnement économique et commercial des opérateurs économiques. Il faut souligner qu’à cette occasion, le Maire Luc Sètondji Atrokpo avait à ses côtés la Troisième Adjointe Françoise Irène Béhanzin, le Secrétaire Exécutif Nestor Manonwomeh Bossou et les cadres techniques de l’administration municipale. Il a également bénéficié du soutien de son homologue de la ville d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou. Cette commémoration a également été marquée par l’échange de cadeaux entre les deux villes.

Assise Agossa