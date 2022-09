Affichages des listes électorales: Les Démocrates invitent la population à sortir massivement

Vues : 2

Léon Basile Ahossi, deuxième vice-président du parti

Le dimanche 08 janvier 2022, les béninois iront aux urnes et choisiront leurs représentants au parlement pour le compte de la 9ème législature. A cet effet, la Commission électorale nationale autonome va procéder, et ce, à partir de ce lundi 12 septembre 2022, à l’affichage de la liste électorale sur toute l’étendue du territoire. Dans ce cadre, les responsables du parti Les Démocrates ont appelé à la mobilisation générale de la population. C’est le deuxième vice-président du parti, Léon Basile Ahossi qui a lancé cet appel à l’endroit des électeurs pour aller vérifier leur présence effective sur les listes affichées. « Sortons massivement pour nos noms sur les listes électorales qui s’affichent afin que le 08 janvier 2023, on ait le scrutin salvateur dans les urnes », a-t-il invité lors d’un entretien.

Pour ces mêmes législatives qui se pointent à l’horizon, les responsables du parti Les Démocrates ont par ailleurs constaté une propagation de fausses informations sur la vie de leur parti. Interrogé, Léon Basile Ahossi dit vouloir rétablir la vérité. Tout en dénonçant les rumeurs sur la non-participation de son parti au prochain scrutin, il a clarifié leur appartenance à la classe politique de l’opposition. Certains soutiennent que Les Démocrates n’ont pas fait une déclaration politique d’appartenance à l’opposition, Léon Basile Ahossi a démenti. « C’est archi-faux. Cette déclaration a été belle et bien faite », a-t-il martelé. Pour lui, la mission de médiation du président Boni Yayi en Guinée a entre-temps causé le ralliement d’un opposant qui n’est pas, de son avis, membre du parti Les Démocrates. « Il fait malheureusement partir de ceux qui veulent gérer le parti à distance », a-t-il réagi. A ce sujet, il a rassuré qu’aucune démission n’est intervenue au sein du parti Les Démocrates. « Je voudrais appeler nos militants à la sérénité et au calme et leur rassurer, que Les Démocrates n’ont jamais boycotté aucune élection. Le parti Les Démocrates sera présent aux législatives de 2023 », fait-il savoir. Selon ses propos, certains face à la montée en puissance du parti Les Démocrates, recourent à l’intoxication pour décourager les militants. « J’en appelle à tous nos militants et sympathisants afin qu’ils ne se laissent pas influencer par les annonces nécrologiques de ceux qui ne savent ni lire et interpréter les textes. Ne laissons personne à importer le désordre et le dysfonctionnement que nous observons chez nos voisins dans notre camp », a-t-il averti.

Alban Tchalla