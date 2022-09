Réunion inaugurale au siège de l’UP Le Renouveau à Porto-Novo:  « De ce lieu, nous allons proclamer   tant de victoires », annonce Djogbénou 

Vues : 2

Le président de l’UP le Renouveau, Joseph Djogbénou

A l’occasion de la réunion inaugurale du nouveau siège du parti Union Progressiste Le Renouveau à Porto-Novo le mardi 06 septembre 2022, le président du parti, Joseph Djogbénou a invité les militants au travail pour renforcer leur héritage. C’était en présence des membres du Bureau politique, membres de la Direction exécutive nationale, membres des coordinations départementales et divers responsables du parti.

Qu’est-ce qui est important : Plusieurs faits ont marqué le démarrage effectif des activités du parti Union Progressiste Le Renouveau dans son nouveau siège à Porto-Novo. Avant l’ouverture de la cérémonie inaugurale, les responsables du parti ont d’abord imploré la bénédiction du Père Céleste. Ainsi, le Curé de la Paroisse St François Xavier de Porto-novo a prié l’esprit saint afin qu’il prenne le contrôle des lieux. S’est ensuivie une brève prière musulmane. Le présidium du parti Union Progressiste Le Renouveau installé a, à ses côtés le Coordonnateur départemental Ouémé Louis Gbèhounou Vlavonou. Le ministre Raphaël Akotègnon et Falilou Akadiri, tous deux responsables de l’ancien parti PRD étaient également aux côtés du présidium.

Entre les lignes : A cette occasion, le président du parti Joseph Djogbénou a adressé un message de remobilisation et d’exhortation à ses militants. Dans son intervention, il a appelé les uns et les autres à l’union au travail. Joseph Djogbénou promet aux aînés qui ont travaillé pour cette union que l’héritage sera bien renforcé. « Je vous souhaite la bienvenue dans la maison des militants, dans la maison du peuple. Chers camarades, nous avons tant et tant parlé de confiance. Maintenant, nous allons renforcer et conforter cette confiance », fait-il savoir. Convaincu que cette alliance rendra le parti plus fort, le président Djogbénou a souligné que c’est au sein de ce même siège que de nombreuses victoires seront obtenues. « Nous sommes devenus de plus en plus forts. De ce lieu, nous allons proclamer tant et tant de victoires », a-t-il dit. Reconnaissant le travail de ses aînés qui ont fait assoir les deux partis ayant donné naissance à Union Progressiste Le Renouveau, le président Djogbénou a appelé à un renforcement de l’héritage. « Je voudrais au nom de vous tous, dire à ceux qui ont voulu que nous soyons ensemble, que nous allons transformer ce lieu en un lieu de victoire, que l’héritage sera renforcé. À ceux qui ont l’habitude de venir dans cette maison, je leur demande de ne plus attendre qu’on les invite; à ceux qui n’en ont pas l’habitude, n’attendez plus qu’on vous invite. Prenez d’assaut votre maison », a-t-il déclaré. Pour lui, la ville de Porto-novo est la lumière du Bénin et l’Union Progressiste Le Renouveau rayonnera depuis la lumière du Bénin.

Par ailleurs : « N’attendez plus qu’on vous invite. C’est votre maison. La volonté de nos pères fondateurs, c’est Dieu qui l’a inspiré victoire plus grande. Porto-Novo est la lumière du Bénin et l’UP le Renouveau rayonnera depuis la lumière du Bénin », a laissé entendre le président de l’UP Le Renouveau. Il faut rappeler que d’importantes réunions sont prévues à compter de ce mercredi 07 septembre 2022 au siège de du parti.

Ils ont dit :

Lucie Sessinou, Maire de Kétou et membre de la DEN de l’UP le Renouveau

« Nous avons retenu qu’il faut travailler pour maintenir le cap »

« Par rapport à l’intervention du président Djogbénou, nous avons retenu qu’il faut travailler pour maintenir le cap. C’est pour crédibiliser qu’il nous a fait venir aujourd’hui pour marquer le signe de la possession du siège du PRD qui est devenu effectivement le siège de l’UP le Renouveau. Il a exhorté que les uns et les autres à travailler pour mériter d’être ensemble ».

Député Edmond Agoua, membre de la DEN de l’UP le Renouveau

« C’est la première fois que nous nous sommes retrouvés au niveau du siège »

« Depuis qu’il y a eu fusion, c’est la première fois que nous nous sommes retrouvés au niveau du siège pour abriter les activités de l’Union Progressiste le Renouveau. C’est principalement de ça qu’il s’agit. Et en ce jour, le président du parti a mis ensemble, l’ancienne direction exécutive du PRD avec la direction exécutive de l’Union Progressiste le Renouveau. Puisque tous les anciens membres ne peuvent ne pas appartenir à la nouvelle direction qui avait été mise en place. Cette démarche est capitale parce que n’est pas membre d’une direction exécutive d’un parti politique comme le PRD, qui veut. Donc, il était important que nous fassions le brassage des différentes personnalités qui composent la nouvelle et l’ancienne direction exécutive de nos deux partis politiques ».

Luc Olivier Chacha, membre de l’UP le Renouveau

« Il n’y a plus UP, il n’y a plus PRD, nous sommes ensemble »

« Il n’y a plus UP, il n’y a plus PRD, nous sommes ensemble. C’est pour nous une chance de nous voir jeune grandir à travers cette confiance. On va converger nos forces dans nos fiefs. Et surtout au niveau de nos bases ».

Hermione Dodé Byll Catarya, membre de l’UP le Renouveau

« Tout le monde s’est retrouvé à la maison dans une très bonne ambiance »

« L’essentiel à retenir, c’est que le mariage a eu lieu. Après le mariage, il faut être bien accueilli et que tout le monde se sente chez lui. Donc, c’est ce qui a été fait. Les responsables se sont rencontrés. Tout le monde s’est retrouvé à la maison dans une très bonne ambiance. Nous avons beaucoup de défis à relever. Il nous reste qu’à aller sur le terrain pour commencer le véritable travail ».

Alban Tchalla