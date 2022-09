Vues : 2

Dr Eric Adja, membre de l’UP le Renouveau

Invité de l’émission ‘’Version originale’’ sur TVC Bénin, le Docteur Éric Adja, membre du bureau politique de l’Union Progressiste le Renouveau, s’est prononcé sur les préparatifs et enjeux des législatives de 2023 de son parti. L’émission a eu lieu le dimanche 04 septembre 2022.

De quoi s’agit-il : Au lendemain de la création du parti l’Union Progressiste le Renouveau à la fusion des partis UP et PRD, la nouvelle formation politique ne cesse d’enregistrement des adhésions par voie individuelle ou collective. Le parti a fait également sa rentrée politique depuis en vue de s’apprêter pour le scrutin législatif de 2023. Invité de l’émission ‘’Version originale’’, le Docteur Éric Adja, membre de l’UP le Renouveau a précisé l’ambition du parti et ses nombreuses démarches pour avoir la majorité au parlement. L’émission s’est déroulée autour du thème : « Quels enjeux pour la rentrée politique de l’UP le Renouveau ? ». L’ambition, à en croire le Docteur Éric Adja, c’est de proposer une nouvelle offre politique au peuple béninois, qui espère un lendemain meilleur. L’ambition, c’est de proposer une nouvelle offre politique. « C’est de faire en sorte que l’offre politique puisse intéresser le maximum de béninois. L’UP le Renouveau souhaite présenter une nouvelle offre avec de meilleures perspectives », fait-il comprendre.

Entre les lignes : Suivant les propos du Docteur Éric Adja , son parti entend passer de parti majoritaire au parti d’hégémonie. Parlant des élections législatives de 2023, l’invité de l’émission a expliqué que les militants de ce nouveau parti s’apprêtent avec à la clé plusieurs adhésions massives. « Il y a un bon espoir pour les législatives. Il y a de plus en plus d’adhésion en ligne », s’est-il réjoui. Il a salué ces adhésions qui se multiplient pourvu que celles-ci, espère-t-il, restent dans le cadre de la réforme du système partisan. « Il ne s’agit pas d’adhérer à un parti, mais de contribuer depuis la cellule du quartier ou du village à apprendre à militer. Que les militants qui adhèrent puissent militer et convaincre les populations à la base. Que la politique devient un instrument au service des populations et un outil de transformation sociale », s’est-il justifié. Convaincu que toute offre politique a des risques, le Docteur Éric Adja a fait savoir qu’il faut y faire face. « Il faut répondre à l’exigence de meilleure qualité de vie pour les populations », a ajouté l’invité. Selon ses dires, l’UP le Renouveau est un grand parti national qui ne rencontrera pas de difficulté dans le cadre de la confession des listes de candidatures. En ce qui concerne la célérité dans la délivrance du récépissé au parti, il a salué la dématérialisation de l’administration publique. De même que le renouvellement de la classe politique. « C’est un profond générationnel qui s’observe avec des valeurs, des projets pour la vision du Bénin de demain », souligne-t-il. Il a exhorté la population à cet effet, à faire confiance aux responsables au projet de son parti. Pour l’invité, son parti envisage faire une offre quantitativement et qualitativement aux populations. « C’est le renouvèlement méthodologique. De nouvelles façons de faire la politique avec des valeurs et des perspectives. Faire du Bénin, un pays où les populations vivent l’action politique. Faire en sorte que les béninois soient fiers de leur pays », a-t-il laissé entendre. L’Union Progressiste le Renouveau pense également travailler à construire un nouvel esprit de militantisme. « C’est de travailler avec la confiance. Dans les échanges des écoles du parti, qu’on puisse prendre conscience des intérêts et des nouveaux enjeux du pays. Qu’une nouvelle histoire politique puisse émerger. Nous voulons raconter un nouveau récit politique », a réagi Docteur Éric Adja.

De jeunes dynamiques à l’UP Le Renouveau : « Ce sont des personnes avec qui on peut travailler. Tous les jeunes que je vois autour du président Djogbénou, ont de plus en plus d’expérience qu’il faut mettre en valeur. Il y a une nouvelle classe de jeunes politiques qui peuvent adhérer aux idéaux. Le défi de notre génération, c’est de montrer que ce qui a été commencé est réaliste », poursuit l’invité dans son développement. Selon ses propos, il y a tout un ensemble de mécanisme au sein du parti par rapport à la formation, qui demeure essentiel.

Talon face aux entrepreneurs français : Il a salué la récente intervention de Patrice Talon devant les investisseurs français. A l’en croire, son message a eu un accueil positif et favorable parce qu’il est profond. « Cette prise de parole est l’expression d’une confiance retrouvée dans notre pays. C’est le signe de la compétitivité de notre pays. Cela prouve que nous pouvons jouer dans la cour des grands. Ambition, sérieux et travail acharné construisent une base. Le président en le disant a donné la preuve. Les militants peuvent s’inspirer de ces trois éléments » a souhaité l’invité de l’émission. Et de poursuivre : « Sa déclaration résume les choix qu’il a dû prendre pour la résilience de l’économie. Il a été audacieux, courageux ». S’agissant de la restriction du droit de grève, l’invité a indiqué que le président a bien fait de parler des gilets jaunes pour montrer que la démocratie n’est jamais achevée.

La continuité du pouvoir : Dans ses propos, il a expliqué qu’il y aura toujours de la relève pour poursuivre l’œuvre entamée par le gouvernement du président Patrice Talon. « Lorsque nous formons beaucoup de militants, c’est une génération que nous mettons en place. Qu’une équipe se mette en place pour continuer à relever le défi », pense-t-il.

Rentrée scolaire : Selon l’invité, le programme des AME méritait d’être mis en place. Cette approche permet de savoir qu’il y a une réelle amélioration. Il a encouragé le gouvernement à apporter des outils correctifs et complémentaires à cette réforme. « L’éducation n’est pas à prendre à la légère. Notre parti a des propositions d’avenir surtout avec l’initiative du gouvernement pour la formation des formateurs », a martelé Dr Eric Adja. Souhaitant que la formation soit source d’emploi pour les jeunes, il a appelé le gouvernement à former massivement des élèves en Anglais. Pour finir, l’invité a souhaité des élections législatives apaisées.

Alban Tchalla